Сегодня, 28 декабря, календарь объединяет сразу несколько событий. В мире на эту дату приходится Международный день кино, День шоколадных конфет, День загрузок, День игры в карты и День календаря.

Христиане через неделю после Рождества чтят вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода, а также 20 тыс. святых мучеников, сожженных в Никомидии.

Факты ICTV собрали все самое важное об этом дне — какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, кому праздновать именины и какие народные приметы связаны с 28 декабря.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник — 28 декабря 2025 года

Православная церковь 28 декабря чтит память 20 тыс. святых мучеников, сожженных в Никомидии, а также вифлеемских младенцев.

Мученики Никомидийские погибли в начале IV века во время гонений на христиан при правлении императора Максимиана Галерия.

По церковному преданию, в день Рождества Христова в городе Никомидия христиане собрались на богослужение в храме, который по приказу власти окружили и подожгли. Верующим не позволили покинуть здание, и все они погибли мученической смертью.

Также в этот день вспоминают вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода. В Евангелии от Матфея говорится, что после известия от волхвов о рождении Спасителя Ирод, опасаясь за свой престол, приказал уничтожить всех мальчиков в возрасте до двух лет в Вифлееме и его окрестностях.

По данным историков и церковной традиции, количество убитых детей могло достигать 14 тыс. Мощи младенцев хранились в главных христианских центрах – Александрии, Константинополе, Антиохии, а с 770 года нетленные мощи одного из детей находятся во Франции, в монастыре города Брантом.

Кто празднует день ангела 28 декабря 2025 года

Именины 28 декабря отмечают Георгий, Иван, Лаврентий, Марк, Наталья, Варвара, Анна, Евдокия и Ефросиния.

В этот день принято молиться своим небесным покровителям, благодарить за заступничество и просить здоровья, мира и духовной поддержки.

Считается хорошей традицией поздравить именинников теплыми словами и искренними пожеланиями.

Что нельзя делать 28 декабря 2025 года

Устраивать шумные празднования, развлечения и банкеты.

Ссориться, поддаваться гневу, агрессии или провокациям.

Начинать новые дела, проекты и финансовые инициативы.

Принимать важные решения и доверять громким обещаниям.

Назначать свадьбы, помолвки и другие судьбоносные события.

Употреблять алкоголь и злоупотреблять кофе.

Перегружать себя физическим трудом и сложными домашними делами.

Что можно делать сегодня

28 декабря стоит провести максимально спокойно и сосредоточенно. День подходит для внутренней очистки, контроля мыслей и эмоций, работы над собой и преодоления гордыни. Полезно побыть в тишине, ограничить общение или свести его к минимуму.

Хорошо завершать дела, начатые ранее, если их невозможно отложить, но без спешки и эмоционального давления. День благоприятен для молитвы, размышлений, спокойного семейного общения, телефонных разговоров с близкими и добрых дел.

Народные приметы на 28 декабря 2025 года

Ясный и морозный день – к холодной, но стабильной зиме.

Сильный ветер – к метелям и резкому изменению погоды.

Иней на деревьях – к урожайному году.

Пасмурно и тихо в этот день – морозы задержатся надолго.

Снег липкий и влажный – весна будет поздней.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.