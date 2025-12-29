Какой праздник 29 декабря 2025 и с кем сегодня стоит провести день
В понедельник, 29 декабря, отмечается Международный день виолончели, Международный день еврейской книги, День незавершенных дел, а также День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.
Православная церковь сегодня чтит память младенцев, убитых в Вифлееме. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 29 декабря 2025 года
Согласно церковному календарю, 29 декабря верующие чтят память Вифлеемских младенцев.
Согласно Евангелию от Матфея, царь Ирод, узнав о рождении Христа, чтобы устранить потенциального претендента на свой трон, приказал убить всех детей мужского пола в возрасте до 2 лет.
Тогда в Вифлееме и его окрестностях убили около 14 тыс. мальчиков. Но Мария, Иосиф и Иисус смогли избежать наказания, ведь ранее получили от ангела весть о необходимости быстро бежать в Египет.
Какой сегодня, 29 декабря 2025 года, день в Украине
В Украине 29 декабря отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил.
Мероприятие было учреждено в 2010 году. Дата установлена в честь создания пресс-службы Минобороны и назначения на должность первого в независимом государстве военного пресс-секретаря.
День информационно-медийных структур МО и ВСУ введен с целью повышения престижа профессии военных медийщиков, а также в качестве благодарности за преданную и профессиональную деятельность работников этой сферы.
Кто празднует день ангела 29 декабря 2025 года
В этот день именины празднуют Антон, Даниил, Лев, Макар и Мария.
Поздравьте с днем ангела всех родных и знакомых, которые носят эти имена, пожелайте им здоровья, духовной силы, мира и Божьей защиты.
Что нельзя делать 29 декабря 2025 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.
Народные приметы не советуют оставлять детей без присмотра, ходить в лес и браться за тяжелые дела. Не стоит стричься и красить волосы, иначе привлечете к себе болезни.
Что можно делать сегодня
Лунный календарь советует направить энергию этого дня не на тяжелую физическую работу, а на благо семьи. Это семейный день, который рекомендуется провести с родными.
29 декабря можно начинать новые дела, особенно долгосрочные проекты. Благоприятный день для бизнеса, особенно семейного. Если вы с кем-то находитесь в ссоре, то сегодня лучшее время для примирения.
Народные приметы на 29 декабря 2025 года
- Звезды ночью мерцают — ждите мороза.
- Сильная метель — к пасмурным дням.
- Облака низко плывут — к ухудшению погоды.
- Сильный мороз в этот день — холода продлятся до весны.