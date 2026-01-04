В воскресенье, 4 января, отмечается Всемирный день гипноза, Всемирный день алфавита Брайля, День Ньютона и День хит-парада.

Православная церковь сегодня чтит память святых 70 апостолов и святого Зосима. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 4 января 2026 года

4 января в церковном календаре — собор святых 70-ти апостолов. В этот день чтят память учеников Иисуса Христа, которых он избрал для проповеди христианской веры.

Сейчас смотрят

Также сегодня верующие вспоминают святого мученика Зосиму Киликийского. Он был отшельником, жил в IV веке и вел аскетический образ жизни. Зосима пострадал за веру в Христа.

Кто празднует день ангела 4 января 2026 года

Сегодня день ангела отмечают обладатели имен Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан и Яков.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, счастья и Божьего благословения.

Что нельзя делать 4 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют никому рассказывать о своих планах, менять место работы, подглядывать и подслушивать за другими. 4 января выпадает на воскресенье, поэтому лучше воздержаться от уборки, стирки, рукоделия и других домашних дел.

Согласно лунному календарю, сегодня не стоит стричься, иначе привлечете в жизнь несчастье.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно готовить, отдыхать, гулять на свежем воздухе, проводить время с родными и близкими.

Удачный день для творческих людей – могут прийти в голову хорошие идеи. 4 января можно начинать новые дела, отправляться в путешествия и поездки.

Народные приметы на 4 января 2026 года

Звездное небо ночью — ждите мороза.

В лесу кричит лиса — к непогоде.

Небо безоблачное — морозы продержатся еще долго.

Рассвет красный — к сильному ветру.