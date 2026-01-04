Какой праздник 4 января 2026 и почему это удачный день для творческих людей
В воскресенье, 4 января, отмечается Всемирный день гипноза, Всемирный день алфавита Брайля, День Ньютона и День хит-парада.
Православная церковь сегодня чтит память святых 70 апостолов и святого Зосима. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 4 января 2026 года
- Кто празднует день ангела 4 января 2026 года
- Что нельзя делать 4 января 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 4 января 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 4 января 2026 года
4 января в церковном календаре — собор святых 70-ти апостолов. В этот день чтят память учеников Иисуса Христа, которых он избрал для проповеди христианской веры.
Также сегодня верующие вспоминают святого мученика Зосиму Киликийского. Он был отшельником, жил в IV веке и вел аскетический образ жизни. Зосима пострадал за веру в Христа.
Кто празднует день ангела 4 января 2026 года
Сегодня день ангела отмечают обладатели имен Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан и Яков.
Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, счастья и Божьего благословения.
Что нельзя делать 4 января 2026 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.
Народные приметы не советуют никому рассказывать о своих планах, менять место работы, подглядывать и подслушивать за другими. 4 января выпадает на воскресенье, поэтому лучше воздержаться от уборки, стирки, рукоделия и других домашних дел.
Согласно лунному календарю, сегодня не стоит стричься, иначе привлечете в жизнь несчастье.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно готовить, отдыхать, гулять на свежем воздухе, проводить время с родными и близкими.
Удачный день для творческих людей – могут прийти в голову хорошие идеи. 4 января можно начинать новые дела, отправляться в путешествия и поездки.
Народные приметы на 4 января 2026 года
- Звездное небо ночью — ждите мороза.
- В лесу кричит лиса — к непогоде.
- Небо безоблачное — морозы продержатся еще долго.
- Рассвет красный — к сильному ветру.