Какой праздник 7 января 2026 и с кем не следует контактировать в этот день
Сегодня, 7 января, в Украине отмечают День программиста – новый официальный профессиональный праздник.
В мире также поздравляют специалистов, чья работа стала основой развития цифровых технологий и современного общества. Ведь на эту дату приходится Международный день программистов.
Для христиан 7 января имеет особое духовное значение. Православная церковь отмечает собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из шести праздников, посвященных наиболее почитаемым святым, который приходится на период после рождественско-новогодних праздников.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 7 января 2026 года
- Какой сегодня, 7 января 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 7 января 2026 года
- Что нельзя делать 7 января 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 7 января 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 7 января 2026 года
После завершения рождественско-новогодних праздников 7 января верующие чтят собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Согласно Евангелию, Иоанн родился в семье священнослужителя Захарии и праведницы Елизаветы, которая была родственницей Богородицы. Свою жизнь он провел в пустыне, готовясь к служению Господу. В возрасте 30 лет Иоанн был призван проповедовать народу Израиля и готовить людей к приходу Христа.
Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордан, за что получил имя Крестителя. За разоблачение греховных поступков безбожного царя Ирода Предтечу казнили, отсекши ему голову.
Какой сегодня, 7 января 2026 года, день в Украине
Сегодня, 7 января, отмечают День программиста. Эта новая дата закреплена в Украине и отдаляет наших специалистов от российской традиции празднования. В конце 2025 года правительство поддержало соответствующий проект указа президента.
Выбор даты стал результатом длительных дискуссий между Кабмином и профессиональным сообществом и в итоге пришелся на тот же день, когда программистов чествуют во всем цивилизованном мире.
Сегодня наша страна является одним из технологических центров Европы: здесь создают цифровые государственные сервисы, развивают оборонные технологии и обеспечивают стабильность экономики даже в условиях войны.
Кто празднует день ангела 7 января 2026 года
Именины в этот день отмечают Афанасий, Василий и Иван. Обладателям этих имен желают здоровья, духовной силы и Божьего благословения.
Что нельзя делать 7 января 2026 года
- Поддаваться злости, зависти, гордыне, желанию мести.
- Ссориться, ругаться и провоцировать конфликты, особенно из-за мелочей.
- Контактировать с незнакомыми людьми или чрезмерно расширять круг общения.
- Переедать и употреблять алкоголь.
- Перегружать себя физически.
- Принимать рискованные решения или браться за масштабные проекты.
- Секс в этот лунный день астрологи рекомендуют отложить.
Что можно делать сегодня
7 января стоит провести спокойно и сосредоточенно. Астрологически день благоприятен для внутренней очистки – как физической, так и ментальной.
Полезно навести порядок в доме, упорядочить мысли, пересмотреть собственное прошлое и покаяться в поступках, которые вызывают внутренний дискомфорт.
Луна находится в знаке Девы, что усиливает дисциплинированность, внимательность к деталям и ответственность. Это удачное время для аккуратной, монотонной работы, дел, требующих точности и сосредоточенности.
Народные приметы на 7 января 2026 года
- Ясная и морозная погода – к продолжительным холодам.
- Снег в этот день – весна будет поздней.
- Обильный иней на деревьях – к сильным морозам.
- Туман или морось – к потеплению.
- Ветер – к неустойчивой погоде в ближайшее время.