Сегодня, 7 января, в Украине отмечают День программиста – новый официальный профессиональный праздник.

В мире также поздравляют специалистов, чья работа стала основой развития цифровых технологий и современного общества. Ведь на эту дату приходится Международный день программистов.

Для христиан 7 января имеет особое духовное значение. Православная церковь отмечает собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из шести праздников, посвященных наиболее почитаемым святым, который приходится на период после рождественско-новогодних праздников.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 7 января 2026 года

После завершения рождественско-новогодних праздников 7 января верующие чтят собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Согласно Евангелию, Иоанн родился в семье священнослужителя Захарии и праведницы Елизаветы, которая была родственницей Богородицы. Свою жизнь он провел в пустыне, готовясь к служению Господу. В возрасте 30 лет Иоанн был призван проповедовать народу Израиля и готовить людей к приходу Христа.

Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордан, за что получил имя Крестителя. За разоблачение греховных поступков безбожного царя Ирода Предтечу казнили, отсекши ему голову.

Какой сегодня, 7 января 2026 года, день в Украине

Сегодня, 7 января, отмечают День программиста. Эта новая дата закреплена в Украине и отдаляет наших специалистов от российской традиции празднования. В конце 2025 года правительство поддержало соответствующий проект указа президента.

Выбор даты стал результатом длительных дискуссий между Кабмином и профессиональным сообществом и в итоге пришелся на тот же день, когда программистов чествуют во всем цивилизованном мире.

Сегодня наша страна является одним из технологических центров Европы: здесь создают цифровые государственные сервисы, развивают оборонные технологии и обеспечивают стабильность экономики даже в условиях войны.

Кто празднует день ангела 7 января 2026 года

Именины в этот день отмечают Афанасий, Василий и Иван. Обладателям этих имен желают здоровья, духовной силы и Божьего благословения.

Что нельзя делать 7 января 2026 года

Поддаваться злости, зависти, гордыне, желанию мести.

Ссориться, ругаться и провоцировать конфликты, особенно из-за мелочей.

Контактировать с незнакомыми людьми или чрезмерно расширять круг общения.

Переедать и употреблять алкоголь.

Перегружать себя физически.

Принимать рискованные решения или браться за масштабные проекты.

Секс в этот лунный день астрологи рекомендуют отложить.

Что можно делать сегодня

7 января стоит провести спокойно и сосредоточенно. Астрологически день благоприятен для внутренней очистки – как физической, так и ментальной.

Полезно навести порядок в доме, упорядочить мысли, пересмотреть собственное прошлое и покаяться в поступках, которые вызывают внутренний дискомфорт.

Луна находится в знаке Девы, что усиливает дисциплинированность, внимательность к деталям и ответственность. Это удачное время для аккуратной, монотонной работы, дел, требующих точности и сосредоточенности.

Народные приметы на 7 января 2026 года

Ясная и морозная погода – к продолжительным холодам.

Снег в этот день – весна будет поздней.

Обильный иней на деревьях – к сильным морозам.

Туман или морось – к потеплению.

Ветер – к неустойчивой погоде в ближайшее время.