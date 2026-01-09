Какой праздник 9 января 2026 года и какие дела будут успешными
Сегодня, 9 января, в мире отмечают Международный день хореографа – профессиональный праздник людей, которые создают язык танца, формируют сценические образы и развивают хореографическое искусство.
Верующие чтят память святого мученика Полиевкта.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 9 января 2026 года
- Кто празднует день ангела 9 января 2026 года
- Что нельзя делать 9 января 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 9 января 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 9 января 2026 года
По церковному календарю 9 января верующие чтят святого мученика Полиевкта.
Он жил в III веке в городе Мелитин (территория современной Турции) и служил воином в римской армии. Изначально Полиевкт был язычником, однако под влиянием своего друга-христианина Неркия уверовал во Христа.
После обращения он открыто исповедовал христианскую веру, уничтожил языческие идолы и отказался приносить жертвы римским богам. За это его арестовали и подвергли жестоким пыткам. Святой Полиевкт принял мученическую смерть.
Кто празднует день ангела 9 января 2026 года
Сегодня день ангела отмечают Захар, Павел, Петр, Филипп и Антонина.
Именинников принято поздравлять теплыми словами, желать здоровья, мира, духовной силы и Божьей защиты.
По церковной традиции день ангела считают не менее важным, чем день рождения, ведь он связан с небесным покровителем человека.
Что нельзя делать 9 января 2026 года
- Ссориться, ругаться, выяснять отношения из-за мелочей.
- Пришивать пуговицы и заниматься мелким латанием одежды — считается, что так можно «пришить» хлопоты.
- Употреблять алкоголь и чрезмерно есть сладкое.
- Лениться и тратить время впустую.
- Принимать глобальные, рискованные решения, связанные с крупными проектами.
Что можно делать сегодня
9 января хорошо проводить коллективные мероприятия: собрания, обучение, совместные обсуждения, празднования или встречи.
Это один из лучших дней для определения целей, выбора профессионального направления, начала карьерных изменений или старта новых дел в бизнесе — все задуманное имеет высокие шансы на успех.
Благоприятно работать с документами, деталями, планированием, выполнять точную, монотонную работу, требующую внимательности и сосредоточенности.
День подходит для духовных практик, медитаций, самосозерцания, переосмысления жизненных событий. Полезно больше времени провести на свежем воздухе, наполняться энергией движения и природы.
Народные приметы на 9 января 2026 года
- Туман утром — к потеплению.
- Ясная и морозная погода — к урожайному году.
- Снег в этот день — к хорошему урожаю ягод и грибов.
- Дым из трубы идет ровно вверх — ждите морозов, стелется по земле — будет оттепель.