Сегодня, 9 января, в мире отмечают Международный день хореографа – профессиональный праздник людей, которые создают язык танца, формируют сценические образы и развивают хореографическое искусство.

Верующие чтят память святого мученика Полиевкта.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 9 января 2026 года

По церковному календарю 9 января верующие чтят святого мученика Полиевкта.

Он жил в III веке в городе Мелитин (территория современной Турции) и служил воином в римской армии. Изначально Полиевкт был язычником, однако под влиянием своего друга-христианина Неркия уверовал во Христа.

После обращения он открыто исповедовал христианскую веру, уничтожил языческие идолы и отказался приносить жертвы римским богам. За это его арестовали и подвергли жестоким пыткам. Святой Полиевкт принял мученическую смерть.

Кто празднует день ангела 9 января 2026 года

Сегодня день ангела отмечают Захар, Павел, Петр, Филипп и Антонина.

Именинников принято поздравлять теплыми словами, желать здоровья, мира, духовной силы и Божьей защиты.

По церковной традиции день ангела считают не менее важным, чем день рождения, ведь он связан с небесным покровителем человека.

Что нельзя делать 9 января 2026 года

Ссориться, ругаться, выяснять отношения из-за мелочей.

Пришивать пуговицы и заниматься мелким латанием одежды — считается, что так можно «пришить» хлопоты.

Употреблять алкоголь и чрезмерно есть сладкое.

Лениться и тратить время впустую.

Принимать глобальные, рискованные решения, связанные с крупными проектами.

Что можно делать сегодня

9 января хорошо проводить коллективные мероприятия: собрания, обучение, совместные обсуждения, празднования или встречи.

Это один из лучших дней для определения целей, выбора профессионального направления, начала карьерных изменений или старта новых дел в бизнесе — все задуманное имеет высокие шансы на успех.

Благоприятно работать с документами, деталями, планированием, выполнять точную, монотонную работу, требующую внимательности и сосредоточенности.

День подходит для духовных практик, медитаций, самосозерцания, переосмысления жизненных событий. Полезно больше времени провести на свежем воздухе, наполняться энергией движения и природы.

Народные приметы на 9 января 2026 года

Туман утром — к потеплению.

Ясная и морозная погода — к урожайному году.

Снег в этот день — к хорошему урожаю ягод и грибов.

Дым из трубы идет ровно вверх — ждите морозов, стелется по земле — будет оттепель.