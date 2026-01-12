В понедельник, 12 января, отмечается День украинского политзаключенного, День упорной работы и День соблюдения новогодних обещаний.

Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Татьяны Римской. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 12 января 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 12 января верующие вспоминают святую мученицу Татьяну Римскую. Она родилась в семье римского проконсула, исповедовавшего христианство. Девушка тайно приняла веру Христову и дала обет не выходить замуж.

Впоследствии Татьяна стала одной из диаконис Латинской церкви и служила людям милосердными делами. За отказ отречься от христианской веры девушку подвергли пыткам, а затем казнили.

Какой сегодня, 12 января 2026 года, день в Украине

Ежегодно 12 января наша страна отмечает День украинского политзаключенного и вспоминает всех, кто был арестован из-за политических убеждений.

Его инициатором в 1975 году выступил украинский политик, общественный деятель и бывший политзаключенный Вячеслав Чорновил, который призвал противостоять репрессиям и жестокости режима.

Причиной установления этого дня изначально были репрессии советского тоталитаризма против украинской интеллигенции, а сейчас — российский режим, развернувший террор против украинцев.

Кто празднует день ангела 12 января 2026 года

Именины сегодня отмечают Илья, Макар, Петр и Татьяна. Обладателям этих имен желают здоровья, духовной силы и Божьего благословения.

Что нельзя делать 12 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Не стоит отказывать в помощи.

Лунный календарь не советует начинать новые дела и рисковать, иначе потеряете все. Нельзя поддаваться провокациям, сомневаться в своих действиях, переедать и злоупотреблять алкоголем. Также 12 января лучше избегать толпы — существует риск преступлений, столкновений и хулиганства.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить, проводить время с родными, заниматься рукоделием и другими домашними делами. Благоприятный день для стрижки, завершения дел и очистки пространства.

Народные приметы на 12 января 2026 года

Ночью звездное небо — весна будет ранней.

Снег идет — ждите дождливое лето.

Ясная и морозная погода — к хорошему урожаю.

Метель — к обильному урожаю зерна.