В среду, 14 декабря, отмечается Всемирный день логики, Международный день воздушного змея, День кесарева сечения и День благоустройства жилища.

Православная церковь сегодня чтит память святой равноапостольной Нины. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 14 января 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 14 января верующие вспоминают святую равноапостольную Нину, которая была просветительницей Грузии.

Она посвятила свою жизнь миссии обращения грузинского народа к вере Христовой. Нина проповедовала со смирением и любовью, исцеляла больных молитвой. Святая мирно отошла к Господу в 335 году. Ее память чтят как символ живой веры, женского апостольства и духовной силы.

Кто празднует день ангела 14 января 2026 года

Именины в этот день отмечают Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан и Нина.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями Божьего благословения, крепкого здоровья и несокрушимой веры.

Что нельзя делать 14 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, жестокость и равнодушие. Запрещено отказывать в помощи, обижать животных, кричать на них. Не стоит одалживать деньги, иначе долг вам не вернут.

Лунный календарь не советует 14 января спешить, суетиться, начинать что-то новое. Стричься и красить волосы также не стоит.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и другими домашними делами.

Благоприятный день для поездок, путешествий, переездов, торговых и судебных дел, сна и отдыха. Также можно смело завершать ранее начатые дела.

Народные приметы на 14 января 2026 года

Иней на деревьях — к потеплению.

Утром поют птицы — ждите оттепели.

Ночью на небе ясные звезды и луна — к понижению температуры.

Птицы низко над землей летают — ждите осадков.