Какой праздник 14 января 2026: не суетитесь и не начинайте новых дел
Православная церковь сегодня чтит память святой равноапостольной Нины. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 14 января 2026 года
- Кто празднует день ангела 14 января 2026 года
- Что нельзя делать 14 января 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 14 января 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 14 января 2026 года
Согласно новолианскому церковному календарю, 14 января верующие вспоминают святую равноапостольную Нину, которая была просветительницей Грузии.
Она посвятила свою жизнь миссии обращения грузинского народа к вере Христовой. Нина проповедовала со смирением и любовью, исцеляла больных молитвой. Святая мирно отошла к Господу в 335 году. Ее память чтят как символ живой веры, женского апостольства и духовной силы.
Кто празднует день ангела 14 января 2026 года
Именины в этот день отмечают Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан и Нина.
Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями Божьего благословения, крепкого здоровья и несокрушимой веры.
Что нельзя делать 14 января 2026 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, жестокость и равнодушие. Запрещено отказывать в помощи, обижать животных, кричать на них. Не стоит одалживать деньги, иначе долг вам не вернут.
Лунный календарь не советует 14 января спешить, суетиться, начинать что-то новое. Стричься и красить волосы также не стоит.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и другими домашними делами.
Благоприятный день для поездок, путешествий, переездов, торговых и судебных дел, сна и отдыха. Также можно смело завершать ранее начатые дела.
Народные приметы на 14 января 2026 года
- Иней на деревьях — к потеплению.
- Утром поют птицы — ждите оттепели.
- Ночью на небе ясные звезды и луна — к понижению температуры.
- Птицы низко над землей летают — ждите осадков.