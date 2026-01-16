В пятницу, 16 января, отмечается Международный день фетиша, Всемирный день группы The Beatles, День ледокола и Международный день острой и горячей пищи.

В православном календаре сегодня — поклонение честным оковам апостола Петра (Петра Вериги). Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 16 января 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, на 16 января приходится поклонение честным оковам святого апостола Петра. Цепи (вериги), в которые заковали Петра в Иерусалиме, считаются одной из самых почитаемых реликвий в христианстве.

Кто празднует день ангела 16 января 2026 года

Именины в этот день отмечают Иван, Максим, Петр, Симон и Неонила. Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями Божьего благословения, крепкого здоровья и несокрушимой веры.

Что нельзя делать 16 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, жестокость и равнодушие. Запрещено отказывать в помощи, обижать животных.

Народные приметы не советуют пользоваться острыми предметами и разжигать огонь, поскольку возрастает риск порезов и ожогов. Также не стоит выносить мусор после захода солнца.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и другими домашними делами. Согласно лунному календарю, 16 января стоит прислушиваться к своей интуиции, медитировать.

Благоприятный день для воплощения смелых проектов, решения коллективных дел, благотворительности и помощи другим людям. В эту дату рекомендуется немного больше поспать. Стрижка сегодня принесет вам радость.

Народные приметы на 16 января 2026 года

Метель — ждите дождливое и холодное лето.

Во время заката солнце красное — к морозам.

Морозный солнечный день — лето будет засушливым и жарким.

Северный ветер — холод будет продолжительным.