В четверг, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Тимофея.

Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 22 января 2026 года

Согласно новоюлианскому церковному календарю, 22 января верующие вспоминают святого апостола Тимофея. Он был первым епископом Эфесским, а также любимым учеником и соратником апостола Павла.

Апостол Тимофей был родом из города Листра, что в Малой Азии. Погиб мученической смертью в 80 году в Эфесе во время языческого праздника: пытался остановить обряды, из-за чего идолопоклонники забили святого камнями.

Какой сегодня, 22 января 2026 года, день в Украине

22 января в Украине отмечают День Соборности. Именно в этот день в 1919 году в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

На официальном уровне День Соборности Украины отмечают с 1999 года. Праздник был установлен, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗНР для образования единого украинского государства.

Кто празднует день ангела 22 января 2026 года

Именины сегодня отмечают Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия.

Поздравьте обладателей этих имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 22 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Лунный календарь не советует оставаться в одиночестве, лучше провести время в кругу семьи. Не стоит перегружать себя эмоционально и физически.

Несдержанным людям в этот день лучше помолчать, потому что злые слова могут наделать бед. Стрижка 22 января принесет дискомфорт.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и различными домашними делами. Благоприятный день для получения новых знаний и исследования родственных связей, корней.

В то же время стоит уделить время отдыху и молитве. Если вы кого-то обидели, очень хорошо в этот день попросить прощения. 22 января можно найти духовного учителя, получить важный совет или ответ на вопрос, который вас беспокоит.

Народные приметы на 22 января 2026 года

Метель — такая погода продержится еще неделю.

Солнце вышло из-за облаков в полдень — к ранней весне.

Домашние животные неспокойны и прячутся в теплое место — к похолоданию и снегопаду.

Теплый день — до конца зимы сильных морозов больше не будет.

