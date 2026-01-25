Сегодня, 25 января, в мире отмечают Международный день без интернета, Всемирный день борьбы с проказой, День наблюдения за погодой, а также День наоборот (День противоположностей) – неформальный и игровой праздник, который особенно нравится детям и предлагает посмотреть на привычные вещи с противоположной стороны.

Верующие в этот день чтят память святителя Григория Богослова. В народе праздник называется Григориев день.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 25 января 2026 года

Православная церковь чтит память святителя Григория Богослова. В народе эта дата известна как Григориев день или Григория-зимоуказателя, ведь по приметам именно этого дня судили о характере и продолжительности зимы.

Святой Григорий был византийским богословом, архиепископом Константинопольским, отцом церкви и патриархом.

Святитель вел крайне аскетический образ жизни: питался только овощами, хлебом и водой, спал на земле, почти не имел одежды и не носил обуви.

В наследство он оставил многочисленные проповеди, послания и духовные стихи, которые стали важной частью христианской богословской традиции.

Кто празднует день ангела 25 января 2026 года

Именины в этот день отмечают все, кого зовут Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр и Петр.

Считается, что молитва к небесному покровителю 25 января дает силы, защиту и душевное равновесие, а теплые слова и искренние пожелания, сказанные именинникам в этот день, имеют особую силу.

Что нельзя делать 25 января 2026 года

Ссориться, ругаться, повышать голос или говорить обидные слова.

Сплетничать, обсуждать других за спиной, давать резкие оценки.

Спешить с решениями, действовать импульсивно.

Идти на компромиссы, которые противоречат внутренним убеждениям — они будут малоэффективными.

Перегружать себя сложными делами и чрезмерной ответственностью.

Провоцировать конфликты, особенно в личных и рабочих отношениях.

Что можно делать сегодня

25 января — день внимательного отношения к словам, мыслям и намерениям. Сегодня стоит больше слушать, чем говорить, сосредоточиться на спокойном общении и внутреннем балансе.

День благоприятен для планирования, обучения, творческой работы и рутинных домашних дел. Хорошо заниматься делами, требующими умеренной физической активности, а также уделить время отдыху и восстановлению.

Полезными будут искренние разговоры, теплые слова поддержки и комплименты — особенно в личных отношениях. Также день считается благоприятным для заботы о здоровье и медицинских процедур.

Народные приметы на 25 января 2026 года

Ясная и тихая погода — к быстрому потеплению и ранней весне.

Сильный мороз — весна будет поздней и холодной.

Снег или метель — зима еще задержится надолго.

Ветер усиливается — к переменчивой погоде в ближайшие дни.

Пасмурное небо без осадков — к сухому и прохладному концу зимы.

