Сегодня, 27 января, в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста – дату, напоминающую об одном из самых масштабных геноцидов в истории человечества, который длился с 1933 по 1945 годы и унес миллионы жизней.

По церковному календарю верующие чтят перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник — 27 января 2026 года

В православной традиции этот день связан с перенесением мощей святителя Иоанна Златоуста.

Святитель Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским, выдающимся богословом и проповедником. Он умер в изгнании в 407 году, а его мощи сначала находились в городе Комани.

В 438 году, при правлении императора Феодосия II, мощи святителя торжественно перенесли в Константинополь. Это событие стало знаком восстановления памяти об Иване Златоустом, который при жизни был несправедливо осужден и отстранен от кафедры.

По церковному преданию, император просил прощения за преследования святителя, связанные с действиями императрицы Евдоксии. Мощи Иоанна Златоуста положили в храме Святых Апостолов в Константинополе.

Кто празднует день ангела 27 января 2026 года

27 января день ангела отмечают Дмитрий, Иван и Петр.

В этот день именинники могут помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество.

Что нельзя делать 27 января 2026 года

Ссориться, повышать голос, выяснять отношения и прибегать к резким словам.

Поддаваться импульсивным решениям и спешке – возможны ошибки из-за замедленной реакции.

Перегружать нервную систему, работать на пределе сил.

Подписывать важные договоры, заключать крупные сделки или рискованные финансовые обязательства.

Что можно делать сегодня

Это благоприятное время для самосовершенствования, духовной работы и молитвы. День хорошо подходит для примирения, извинений и освобождения от прошлых обид.

Луна в знаке Тельца способствует спокойствию, стабильности и ощущению почвы под ногами. Стоит заниматься рутинными делами, домашними хлопотами, небольшим ремонтом, закупками и упорядочиванием пространства.

Благоприятными считаются поездки, путешествия, командировки и переезды. День может принести удачу людям, которые готовы действовать последовательно и ответственно, без суеты.

Также этот период подходит для заботы о теле, мягкого очищения и восстановления ресурса.

Народные приметы на 27 января 2026 года

Если день морозный и сухой — весна будет ранней.

Снег или метель в этот день предвещают затяжную зиму.

Ясная и спокойная погода — к урожайному году.

Тихий, безветренный день — к стабильным и спокойным ближайшим неделям.

Если в этот день хорошо горит огонь в печи или свече — год будет благоприятным для обновления.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.