Какой праздник 27 января 2026 и что предвещает раннюю весну
Сегодня, 27 января, в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста – дату, напоминающую об одном из самых масштабных геноцидов в истории человечества, который длился с 1933 по 1945 годы и унес миллионы жизней.
По церковному календарю верующие чтят перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 27 января 2026 года
- Кто празднует день ангела 27 января 2026 года
- Что нельзя делать 27 января 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 27 января 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 27 января 2026 года
В православной традиции этот день связан с перенесением мощей святителя Иоанна Златоуста.
Святитель Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским, выдающимся богословом и проповедником. Он умер в изгнании в 407 году, а его мощи сначала находились в городе Комани.
В 438 году, при правлении императора Феодосия II, мощи святителя торжественно перенесли в Константинополь. Это событие стало знаком восстановления памяти об Иване Златоустом, который при жизни был несправедливо осужден и отстранен от кафедры.
По церковному преданию, император просил прощения за преследования святителя, связанные с действиями императрицы Евдоксии. Мощи Иоанна Златоуста положили в храме Святых Апостолов в Константинополе.
Кто празднует день ангела 27 января 2026 года
27 января день ангела отмечают Дмитрий, Иван и Петр.
В этот день именинники могут помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество.
Что нельзя делать 27 января 2026 года
- Ссориться, повышать голос, выяснять отношения и прибегать к резким словам.
- Поддаваться импульсивным решениям и спешке – возможны ошибки из-за замедленной реакции.
- Перегружать нервную систему, работать на пределе сил.
- Подписывать важные договоры, заключать крупные сделки или рискованные финансовые обязательства.
Что можно делать сегодня
Это благоприятное время для самосовершенствования, духовной работы и молитвы. День хорошо подходит для примирения, извинений и освобождения от прошлых обид.
Луна в знаке Тельца способствует спокойствию, стабильности и ощущению почвы под ногами. Стоит заниматься рутинными делами, домашними хлопотами, небольшим ремонтом, закупками и упорядочиванием пространства.
Благоприятными считаются поездки, путешествия, командировки и переезды. День может принести удачу людям, которые готовы действовать последовательно и ответственно, без суеты.
Также этот период подходит для заботы о теле, мягкого очищения и восстановления ресурса.
Народные приметы на 27 января 2026 года
- Если день морозный и сухой — весна будет ранней.
- Снег или метель в этот день предвещают затяжную зиму.
- Ясная и спокойная погода — к урожайному году.
- Тихий, безветренный день — к стабильным и спокойным ближайшим неделям.
- Если в этот день хорошо горит огонь в печи или свече — год будет благоприятным для обновления.