В среду, 28 января, в Украине отмечается День утверждения Государственного Флага.

Также на эту дату приходятся Международный день защиты персональных данных, Всемирный день общественной активности, Всемирный день безработных, Международный день конструктора Лего и Международный день сокращения выбросов CO2.

Православная церковь сегодня чтит память святого преподобного Ефрема Сирина. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 28 января 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 28 января верующие вспоминают святого Ефрема Сирина. Он родился в начале IV века в Месопотамии в семье добродетельных христиан.

Ефрем получил духовное образование, нашел наставников в науках благочестия, а впоследствии стал священником. Преподобный успешно проповедовал, путешествовал по миру, а также писал церковные наставления, которые читались во время богослужений.

Желая уединенной жизни, Ефрем поселился в пещере, где молился и писал сочинения. Умер преподобный 9 июня 373 года в Эдесе.

Какой сегодня, 28 января 2026 года, день в Украине

28 января отмечается День утверждения Государственного Флага Украины. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг как один из государственных символов независимой Украины.

Кто празднует день ангела 28 января 2026 года

Именины сегодня отмечают Владимир, Георгий и Ольга. Поздравьте обладателей этих имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 28 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи и обижать животных.

Народные приметы не советуют убивать в доме пауков или любых других живых существ, иначе привлечете к себе печаль, потери и непредвиденные неприятности. 28 января не стоит стричься — это к болезням.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и различными домашними делами.

Лунный календарь советует направлять энергию на благо семьи. Благоприятный день для встречи с близкими, для начала новых традиций, дел, проектов, для работы над бизнесом. Лучший день для примирения, если вы с кем-то в ссоре.

Народные приметы на 28 января 2026 года

Яркие звезды ночью — к морозной погоде в ближайшее время.

Сильный мороз — ждите ранней весны.

Вороны каркают — к оттепели, а если прячутся — к похолоданию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.