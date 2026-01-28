Какой праздник 28 января 2026 и куда лучше направить энергию
В среду, 28 января, в Украине отмечается День утверждения Государственного Флага.
Также на эту дату приходятся Международный день защиты персональных данных, Всемирный день общественной активности, Всемирный день безработных, Международный день конструктора Лего и Международный день сокращения выбросов CO2.
Православная церковь сегодня чтит память святого преподобного Ефрема Сирина. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 28 января 2026 года
- Какой сегодня, 28 января 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 28 января 2026 года
- Что нельзя делать 28 января 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 28 января 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 28 января 2026 года
Согласно новолианскому церковному календарю, 28 января верующие вспоминают святого Ефрема Сирина. Он родился в начале IV века в Месопотамии в семье добродетельных христиан.
Ефрем получил духовное образование, нашел наставников в науках благочестия, а впоследствии стал священником. Преподобный успешно проповедовал, путешествовал по миру, а также писал церковные наставления, которые читались во время богослужений.
Желая уединенной жизни, Ефрем поселился в пещере, где молился и писал сочинения. Умер преподобный 9 июня 373 года в Эдесе.
Какой сегодня, 28 января 2026 года, день в Украине
28 января отмечается День утверждения Государственного Флага Украины. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг как один из государственных символов независимой Украины.
Кто празднует день ангела 28 января 2026 года
Именины сегодня отмечают Владимир, Георгий и Ольга. Поздравьте обладателей этих имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.
Что нельзя делать 28 января 2026 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи и обижать животных.
Народные приметы не советуют убивать в доме пауков или любых других живых существ, иначе привлечете к себе печаль, потери и непредвиденные неприятности. 28 января не стоит стричься — это к болезням.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и различными домашними делами.
Лунный календарь советует направлять энергию на благо семьи. Благоприятный день для встречи с близкими, для начала новых традиций, дел, проектов, для работы над бизнесом. Лучший день для примирения, если вы с кем-то в ссоре.
Народные приметы на 28 января 2026 года
- Яркие звезды ночью — к морозной погоде в ближайшее время.
- Сильный мороз — ждите ранней весны.
- Вороны каркают — к оттепели, а если прячутся — к похолоданию.