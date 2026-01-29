Сегодня, 29 января, в Украине отмечают День памяти героев Крут — молодых украинцев, которые ценой собственной жизни сдержали большевистское наступление и дали время для заключения Брестского мира.

В мире на эту дату приходится Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, День пазла и головоломки, День изобретения бензинового автомобиля, а также День памяти NASA, посвященный астронавтам, погибшим во время космических миссий.

Верующие 29 января отмечают Лаврентьев день — чтят память святого Лаврентия Печерского, епископа Туровского.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали главное о событиях 29 января — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 29 января 2026 года

29 января по новоюлианскому календарю православная церковь чтит память святого Лаврентия Печерского, в народе – Лаврентьев день.

Лаврентий Печерский известен как подвижник, стремившийся к отшельнической жизни, и обладавший даром исцеления и изгнания бесов. К святому молятся те, кто имеет проблемы со зрением.

Будущий святитель принял постриг в Печерском монастыре, а с 1182 по 1194 год возглавлял Туровскую епархию.

Мощи святого Лаврентия Печерского ныне покоятся в Ближних пещерах.

Какой сегодня, 29 января 2026 года, день в Украине

29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут — в память о сражении 1918 года между армией УНР и отрядами Красной гвардии у железнодорожной станции Круты, которое стало одним из ключевых событий борьбы за украинскую государственность.

Защитниками украинских позиций были преимущественно студенты и гимназисты, самому младшему из которых было всего 16 лет. Они остановили стремительное наступление врага на Киев, а во время организованного отступления разрушили железнодорожные пути и мосты.

В результате этого большевистские войска потеряли боеспособность на несколько дней, что позволило украинской делегации заключить Брестский мир.

В марте 1918 года, после возвращения правительства УНР в Киев, павших участников боя торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Кто празднует день ангела 29 января 2026 года

Именины в этот день отмечают Дмитрий, Иван, Константин и Роман. Считается, что молитва к своему небесному покровителю имеет особую силу, а добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, возвращаются сторицей.

Что нельзя делать 29 января 2026 года

Начинать новые важные дела.

Заниматься бизнесом, финансовыми операциями и налоговыми вопросами.

Поддаваться импульсивным решениям.

Делать необдуманные покупки и втягиваться в навязчивое общение.

Что можно делать сегодня

День считается энергетически насыщенным, поэтому его советуют проводить активно, направляя силы на полезные дела. Хорошо сочетать физический и умственный труд — организм легко справляется с повышенной нагрузкой.

Благоприятны путешествия, короткие поездки, активный отдых и занятия спортом, а также начало новых оздоровительных практик. Удачное время для творчества, науки, искусства и духовного развития.

Также в этот день молились об исцелении, в частности люди с проблемами зрения. День подходит для общения, встреч с близкими, налаживания личных отношений, а также для брака и зачатия.

Народные приметы на 29 января 2026 года

Красная Луна — к сильному ветру.

Полнолуние считали показательным для погоды во второй половине марта.

Шумит лес — к скорой оттепели.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.