Какой праздник 29 января 2026 года и с какими решениями в бизнесе лучше подождать
Сегодня, 29 января, в Украине отмечают День памяти героев Крут — молодых украинцев, которые ценой собственной жизни сдержали большевистское наступление и дали время для заключения Брестского мира.
В мире на эту дату приходится Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, День пазла и головоломки, День изобретения бензинового автомобиля, а также День памяти NASA, посвященный астронавтам, погибшим во время космических миссий.
Верующие 29 января отмечают Лаврентьев день — чтят память святого Лаврентия Печерского, епископа Туровского.
Факты ICTV собрали главное о событиях 29 января — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 29 января 2026 года
29 января по новоюлианскому календарю православная церковь чтит память святого Лаврентия Печерского, в народе – Лаврентьев день.
Лаврентий Печерский известен как подвижник, стремившийся к отшельнической жизни, и обладавший даром исцеления и изгнания бесов. К святому молятся те, кто имеет проблемы со зрением.
Будущий святитель принял постриг в Печерском монастыре, а с 1182 по 1194 год возглавлял Туровскую епархию.
Мощи святого Лаврентия Печерского ныне покоятся в Ближних пещерах.
Какой сегодня, 29 января 2026 года, день в Украине
29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут — в память о сражении 1918 года между армией УНР и отрядами Красной гвардии у железнодорожной станции Круты, которое стало одним из ключевых событий борьбы за украинскую государственность.
Защитниками украинских позиций были преимущественно студенты и гимназисты, самому младшему из которых было всего 16 лет. Они остановили стремительное наступление врага на Киев, а во время организованного отступления разрушили железнодорожные пути и мосты.
В результате этого большевистские войска потеряли боеспособность на несколько дней, что позволило украинской делегации заключить Брестский мир.
В марте 1918 года, после возвращения правительства УНР в Киев, павших участников боя торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.
Кто празднует день ангела 29 января 2026 года
Именины в этот день отмечают Дмитрий, Иван, Константин и Роман. Считается, что молитва к своему небесному покровителю имеет особую силу, а добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, возвращаются сторицей.
Что нельзя делать 29 января 2026 года
- Начинать новые важные дела.
- Заниматься бизнесом, финансовыми операциями и налоговыми вопросами.
- Поддаваться импульсивным решениям.
- Делать необдуманные покупки и втягиваться в навязчивое общение.
Что можно делать сегодня
День считается энергетически насыщенным, поэтому его советуют проводить активно, направляя силы на полезные дела. Хорошо сочетать физический и умственный труд — организм легко справляется с повышенной нагрузкой.
Благоприятны путешествия, короткие поездки, активный отдых и занятия спортом, а также начало новых оздоровительных практик. Удачное время для творчества, науки, искусства и духовного развития.
Также в этот день молились об исцелении, в частности люди с проблемами зрения. День подходит для общения, встреч с близкими, налаживания личных отношений, а также для брака и зачатия.
Народные приметы на 29 января 2026 года
- Красная Луна — к сильному ветру.
- Полнолуние считали показательным для погоды во второй половине марта.
- Шумит лес — к скорой оттепели.