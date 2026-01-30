В пятницу, 30 января, отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины и Школьный день ненасилия и мира.

В церковном календаре сегодня — Трисвятие или Собор Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 30 января 2026 года

Согласно новоильянскому церковному календарю, 30 января верующие отмечают Собор Трех Святителей. В этот день чтят память великих иерархов, учителей, проповедников и Отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

Все они жили в IV веке и были очень влиятельными епископами ранней церкви, сыграли ключевую роль в формировании христианской теологии.

Какой сегодня, 30 января 2026 года, день в Украине

30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.

Мероприятие посвящено работникам, занимающимся социальным обеспечением военнослужащих, ветеранов и их семей. Праздник отмечается с 2011 года.

Кто празднует день ангела 30 января 2026 года

Именины сегодня отмечают Василий, Владимир, Григорий, Иван и Максим.

Поздравьте обладателей этих имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 30 января 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи и обижать животных.

Народные приметы не советуют ругать и наказывать детей, иначе они станут еще более непослушными. Женщинам не стоит заниматься рукоделием.

Согласно лунному календарю, 30 января нельзя перегружать организм и стричь волосы.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит посетить храм и помолиться трем святым о семейном счастье, достатке и взаимопонимании с близкими. Удачная дата для примирения с теми, с кем вы в ссоре.

30 января можно работать, готовить, заниматься творчеством и проводить время с родными. Один из лучших дней для уединения, размышлений, медитации, массажа и йоги.

Народные приметы на 30 января 2026 года

На деревьях много инея — к теплой погоде.

Безоблачная погода и северный ветер — ждите похолодания.

Лошади ложатся на землю — к потеплению или снегу.

Луна красного цвета — к сильному ветру.

