Когда Стретение Господне в 2026 году и какие обычаи связаны с праздником
Сретение Господне — один из 12 важнейших церковных праздников в христианской традиции. Он сочетает в себе библейский смысл и древние народные представления о смене времен года.
В народе издавна говорили, что в этот день зима встречается с весной, а в церковном понимании Сретение символизирует встречу человека с Богом и соединение Ветхого и Нового Заветов.
Когда Сретение Господне в 2026 году
Сретение Господне 2026 в Украине отмечают 2 февраля. Дата является постоянной и не меняется из года в год.
Именно в этот день вспоминают событие, описанное в Евангелии, когда родители принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм на сороковой день после Его рождения.
История и библейское значение Сретения
Название праздника происходит от старославянского слова сретение, что означает встречу. В данном случае речь идет о встрече новорожденного Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной в Иерусалимском храме.
По иудейскому закону родители приносили первенцев в храм для посвящения Богу. Именно во время этого обряда Симеон, которому было обещано увидеть Спасителя перед смертью, узнал в младенце Мессию.
Его слова подтвердила пророчица Анна. Это событие стало символом завершения ожидания Спасителя и начала новой духовной эпохи.
Как церковный праздник Сретение берет свое начало в IV веке. Сначала его отмечали в Иерусалиме как сороковой день после Богоявления.
Впоследствии он распространился на восточные земли Римской империи, а в VI веке при правлении императора Юстиниана был закреплен как один из главных христианских праздников.
Сретение Господне: традиции и обычаи
Сретение Господне сочетает церковные обряды и народные обычаи. В храмах в этот день совершают торжественные богослужения, во время которых освящают свечи и воду.
Освященные свечи в народе называют громовыми. Их хранили дома и зажигали во время грозы, сильной непогоды или в моменты жизненных испытаний. Считалось, что такая свеча оберегает дом и его обитателей.
В дохристианские времена этот период года связывали с культом огня и воды. Именно тогда, по народным представлениям, происходил перелом между зимой и весной. Часть этих верований сохранилась и после принятия христианства, но приобрела новый духовный смысл.
После Сретения в селах традиционно начинали готовиться к весенним работам, а молодежь участвовала в гуляниях.
В то же время существовали и запреты. В этот день не советовали выполнять тяжелую физическую работу, ссориться, ругаться, отправляться в дальний путь, убирать в доме или оставлять деньги на столе, чтобы не лишиться везения.
Народные приметы на Сретение
С праздником связано много погодных народных примет, которые помогали предсказать, какой будет весна и урожай.
- Если на Сретение тают сосульки — зима еще задержится.
- Ясный и солнечный день предвещает возвращение морозов.
- Сильный снег обещает влажную весну.
- Ярко-красный закат — к умеренной погоде без сильных холодов.
- Тихий ясный день — к урожайному лету.
- Если зерно, оставленное на улице, покрывается росой, стоит ждать хорошего урожая.
Также считалось, что в этот день нельзя грустить или ссориться, ведь Сретение воспринимали как светлый и радостный праздник. Отдельно предостерегали от любых действий с водой — не стирали одежду и не посещали баню.