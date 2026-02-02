Сретение Господне — один из 12 важнейших церковных праздников в христианской традиции. Он сочетает в себе библейский смысл и древние народные представления о смене времен года.

В народе издавна говорили, что в этот день зима встречается с весной, а в церковном понимании Сретение символизирует встречу человека с Богом и соединение Ветхого и Нового Заветов.

Когда Сретение Господне в 2026 году

Сретение Господне 2026 в Украине отмечают 2 февраля. Дата является постоянной и не меняется из года в год.

Именно в этот день вспоминают событие, описанное в Евангелии, когда родители принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм на сороковой день после Его рождения.

История и библейское значение Сретения

Название праздника происходит от старославянского слова сретение, что означает встречу. В данном случае речь идет о встрече новорожденного Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной в Иерусалимском храме.

По иудейскому закону родители приносили первенцев в храм для посвящения Богу. Именно во время этого обряда Симеон, которому было обещано увидеть Спасителя перед смертью, узнал в младенце Мессию.

Его слова подтвердила пророчица Анна. Это событие стало символом завершения ожидания Спасителя и начала новой духовной эпохи.

Как церковный праздник Сретение берет свое начало в IV веке. Сначала его отмечали в Иерусалиме как сороковой день после Богоявления.

Впоследствии он распространился на восточные земли Римской империи, а в VI веке при правлении императора Юстиниана был закреплен как один из главных христианских праздников.

Сретение Господне: традиции и обычаи

Сретение Господне сочетает церковные обряды и народные обычаи. В храмах в этот день совершают торжественные богослужения, во время которых освящают свечи и воду.

Освященные свечи в народе называют громовыми. Их хранили дома и зажигали во время грозы, сильной непогоды или в моменты жизненных испытаний. Считалось, что такая свеча оберегает дом и его обитателей.

В дохристианские времена этот период года связывали с культом огня и воды. Именно тогда, по народным представлениям, происходил перелом между зимой и весной. Часть этих верований сохранилась и после принятия христианства, но приобрела новый духовный смысл.

После Сретения в селах традиционно начинали готовиться к весенним работам, а молодежь участвовала в гуляниях.

В то же время существовали и запреты. В этот день не советовали выполнять тяжелую физическую работу, ссориться, ругаться, отправляться в дальний путь, убирать в доме или оставлять деньги на столе, чтобы не лишиться везения.

Народные приметы на Сретение

С праздником связано много погодных народных примет, которые помогали предсказать, какой будет весна и урожай.

Если на Сретение тают сосульки — зима еще задержится.

Ясный и солнечный день предвещает возвращение морозов.

Сильный снег обещает влажную весну.

Ярко-красный закат — к умеренной погоде без сильных холодов.

Тихий ясный день — к урожайному лету.

Если зерно, оставленное на улице, покрывается росой, стоит ждать хорошего урожая.

Также считалось, что в этот день нельзя грустить или ссориться, ведь Сретение воспринимали как светлый и радостный праздник. Отдельно предостерегали от любых действий с водой — не стирали одежду и не посещали баню.

