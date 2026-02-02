Сегодня, 2 февраля, верующие отмечают Сретение Господне — один из 12 важнейших церковных праздников. В народной традиции этот день считают моментом, когда зима встречается с весной.

В мире на эту дату приходится День сурка, Всемирный день водно-болотных угодий, День осведомленности о ревматоидном артрите, а еще празднуют Всемирный день страуса и День гавайской гитары (укулеле).

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать 2 февраля, какие народные приметы связаны с этой датой и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 2 февраля 2026 года

2 февраля в церковной традиции отмечается Сретение Господне — один из 12 важнейших церковных праздников в православии. Он символизирует встречу человека с Богом и соединение Ветхого и Нового Заветов.

В этот день вспоминают встречу младенца Иисуса Христа с праведником Симеоном и пророчицей Анной в Иерусалимском храме во время посвящения ребенка. Само слово сретение означает встречу.

В народных верованиях праздник связывают с естественным переломом года. Считается, что в этот день зима встречается с весной. Сретение соединило христианские традиции с древними представлениями, сохранившимися в обрядах и приметах.

Кто празднует день ангела 2 февраля 2026 года

В этот день именины у Василия. Имя имеет греческое происхождение и означает царский или властелин.

В церковной традиции оно связано с силой веры, ответственностью и внутренней стойкостью.

Что нельзя делать 2 февраля 2026 года

Выполнять тяжелую физическую работу, заниматься ремонтом, стиркой или генеральной уборкой.

Ссориться, ругаться, сквернословить, поддаваться всплескам эмоций.

Отправляться в дальний путь или планировать путешествия.

Класть деньги на стол — по поверьям, это может привести к потере удачи.

Проводить любые действия с водой: стирать одежду, посещать баню.

Скучать и жаловаться — Сретение считается светлым и радостным праздником.

Заниматься важными или рискованными делами, принимать судьбоносные решения.

Что можно делать сегодня

День Сретения Господня традиционно посвящают молитве, спокойствию и внутреннему очищению. Верующие посещают храм, освящают свечи и воду, просят защиты для дома и семьи.

В народной традиции день считали радостным, поэтому поощряли хорошее настроение, теплое общение и избегание конфликтов. В астрологическом смысле этого дня усиливается интуиция, могут сниться вещие сны и приходить важные осознания.

Несмотря на общее эмоциональное напряжение, день благоприятен для творчества, праздничных событий, презентаций и общения. Уместно уделить внимание внешнему виду, культурным мероприятиям и добрым словам — они вернутся взаимностью.

Народные приметы на 2 февраля 2026 года

Если тают сосульки на крышах — зима еще задержится.

Ясный и солнечный день — к сильным морозам.

Сильный снег — весна будет мокрой.

Ярко-красный закат — к умеренной погоде без морозов.

Тихий, ясный день — к урожайному лету.

