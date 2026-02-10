Март в церковном календаре 2026 года приходится на период Великого поста и охватывает его первые полные недели.

В течение месяца церковь чтит мучеников, преподобных, иерархов и исповедников веры, а центральным событием марта становится Благовещение Пресвятой Девы Марии — один из важнейших праздников христианского календаря, напоминающий о надежде и Божественном замысле спасения.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на март 2026 года — все даты приведены по новолианскому календарю.

Церковные праздники в марте 2026 года

  • 1 марта — святой преподобной мученицы Евдокии.
  • 2 марта — святого священномученика Феодота, епископа Киренейского.
  • 3 марта — святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
  • 4 марта — святого преподобного Герасима, что в Иордане.
  • 5 марта — святого мученика Конона.
  • 6 марта — святых 42 мучеников Аморийских и преподобного Аркадия Кипрского.
  • 7 марта — священномучеников, бывших епископами в Херсонесе.
  • 8 марта — святого преподобного исповедника Феофилакта, епископа Никомидийского.
  • 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских.
  • 10 марта — святых мучеников Кондрата, Киприана и других; преподобной Анастасии.
  • 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского.
  • 12 марта — святого преподобного исповедника Феофана Сигрийского.
  • 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского.
  • 14 марта — святого преподобного Венедикта; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.
  • 15 марта — святых мучеников Агалия и шестерых других.
  • 16 марта — святых мучеников Савина и Папы.
  • 17 марта — преподобного Алексия, человека Божьего.
  • 18 марта — святого архиепископа Кирилла.
  • 19 марта — святых мучеников Хрисанфа и Дарьи.
  • 20 марта — святых преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы.
  • 21 марта — святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского.
  • 22 марта — святого священномученика Василия Анкирского.
  • 23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников.
  • 24 марта — предпраздник Благовещения; святого преподобного Захарии.
  • 25 марта — Благовещение Пресвятой Девы Марии.
  • 26 марта — отдание Благовещения; собор архангела Гавриила.
  • 27 марта — святой мученицы Матроны.
  • 28 марта — святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана.
  • 29 марта — святых священномучеников Марка и Кирилла.
  • 30 марта — святого преподобного Иоанна Лествичника.
  • 31 марта — святого преподобного Ипатия, епископа.
