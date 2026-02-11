В среду, 11 февраля, в Украине отмечают День работников органов ЗАГСа. Также на эту дату приходятся Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного и Европейский день службы экстренного вызова 112.

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Власия, епископа Севастийского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня – далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 11 февраля 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 11 февраля верующие вспоминают священномученика Власия. Он был врачом, а затем стал епископом в городе Севастии в Малой Азии.

Во время преследования христиан императором Диоклетианом скрывался в пустыне. Вскоре Власия нашли и в оковах привели к судье. Святого, который смело признал свою веру во Христа, сначала жестоко пытали, а затем приказали утопить.

Когда его бросили в озеро, он стал ходить по воде, как по твердой земле, прославляя Бога. Затем он вышел на берег, встал перед мучителем и сказал: Покайся и веруй во Христа! Разъяренный язычник убил Власия мечом в 316 году.

Какой сегодня, 11 февраля 2026 года, день в Украине

11 февраля в Украине отмечается День работников органов ЗАГСа. И хотя этот праздник еще не получил официального статуса, он подчеркивает важность работы тех, кто фиксирует ключевые моменты нашей жизни.

Кто празднует день ангела 11 февраля 2026 года

Именины сегодня отмечают Всеволод и Дмитрий. Поздравьте обладателей этих мужских имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 11 февраля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Лунный календарь на 11 февраля советует не рисковать, ведь есть большая вероятность все потерять. Не стоит поддаваться провокациям, сомневаться в правильности своих действий и переедать.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься творчеством, рукоделием и другими домашними делами. Благоприятная дата для завершения дел и плохая – для их начала.

Желательно избегать людных мест, ведь в этот день больше, чем обычно, преступлений, столкновений и хулиганства. Стрижка 11 февраля улучшит ваше благосостояние.

Среди наших предков также существовало поверье, что если в этот день начать лечиться, то обязательно быстро выздоровеете.

Народные приметы на 11 февраля 2026 года

На верхушках деревьев сидят вороны — ждите сильного снегопада.

Оттепель — до весны уже не будет холодной погоды.

Луна очень яркая — летом будут сильные грозы.

Выпало много снега — к ранней весне.

