Сегодня, 14 февраля, в мире отмечают День святого Валентина — теплый праздник любви, когда люди признаются в чувствах, дарят открытки и символические подарки.

В то же время на эту же дату приходится и Международный день одиночества — день любви к себе, принятия собственной индивидуальности и различных форм близости, не только романтической.

Также 14 февраля проходит Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца. Во вторую субботу февраля отмечают Всемирный день кино, а еще сегодня празднуют День любителей библиотек и Всемирный день исцеления звуком.

Отдельно в этот день вспоминают о развитии технологий и отмечают День компьютерщика, ведь 14 февраля 1946 года мир увидел первый электронный компьютер ENIAC.

По церковному календарю чтят память святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Также на этот день приходится Вселенская родительская (мясопустная) суббота — поминальный день перед началом Великого поста.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этой даты — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 14 февраля 2026 года

На этот день приходится Вселенская родительская (мясопустная) суббота – один из главных поминальных дней перед Великим постом. Сегодня верующие молятся за усопших родных и предков, вспоминают всех умерших, особенно тех, чья смерть была внезапной.

Также 14 февраля чтят память святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Родившийся в 827 году в Византийской империи, он вместе с братом Мефодием создал славянскую азбуку и перевел Евангелие на старославянский язык.

Кто празднует день ангела 14 февраля 2026 года

Именины сегодня отмечают Кирилл, Георгий, Константин и Михаил.

В этот день принято поздравлять обладателей таких имен, желая им крепкого здоровья, духовной силы и поддержки небесных покровителей.

Что нельзя делать 14 февраля 2026 года

Начинать новые дела и важные проекты.

Выяснять отношения, вступать в споры.

Устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем – в родительскую субботу не принято веселиться или развлекаться.

Проводить крупные финансовые операции без острой необходимости.

Менять работу или заключать сделки с недвижимостью.

Перегружать себя интенсивными физическими упражнениями.

Планировать дальние путешествия.

Отдаваться случайным интимным связям.

Что можно делать сегодня

В этот день верующим стоит посетить храм, поставить свечку за упокой и помолиться за родных. По традиции в родительскую субботу навещают могилы близких, вспоминают усопших добрым словом в кругу семьи.

По астрологическим оценкам день считается сложным, поэтому лучше сосредоточиться на делах, требующих точности и дисциплины. Хорошо навести порядок на рабочем месте, завершить текущие задачи, заняться обучением или подготовкой к экзаменам.

Луна в знаке Козерога способствует ответственности и рациональности. Благоприятно планировать бюджет, выполнять профессиональные обязанности, заниматься домашними делами. Умеренные физические нагрузки допустимы, полезны будут массаж или отдых в спокойной атмосфере.

Также это удачный день для бракосочетания и зачатия, если решение обдуманное и серьезное.

Народные приметы на 14 февраля 2026 года

Сильный мороз предвещает жаркое лето.

Ясная погода обещает теплую весну.

Синицы громко щебечут — скоро потеплеет.

Пасмурный день и туман — к затяжной весне.

Обильный снег — к урожайному году.

