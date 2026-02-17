Во вторник, 17 февраля, отмечается Всемирный день устойчивости туризма, Всемирный день капусты, День спонтанного проявления доброты, Международный день блина, Всемирный день человеческого духа, День кота в Европе и Китайский Новый год.

Православная церковь сегодня чтит память святого великомученика Феодора Молчаливого. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 17 февраля 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 17 февраля верующие вспоминают святого великомученика Феодора Молчаливого. Он был монахом Печерского монастыря в XIII в. Отличился подвигом молчания.

Молчание должно было помочь ему направлять мысли к Богу, чтобы ум не думал ни о чем земном, а язык не грешил ни одним словом. Феодор получил от Господа дар чудотворения.

Святой умер в возрасте 40-45 лет. Его мощи хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Кто празднует день ангела 17 февраля 2026 года

Именины в этот день отмечают Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна и Мария.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 17 февраля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют стричь волосы или ногти, так как это может навлечь беду. Также не стоит ходить в лес, потому что звери в это время становятся особенно активными и опасными.

Согласно лунному календарю, 17 февраля запрещено начинать новые дела. Также стоит ограничить употребление алкоголя и сладостей.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и другими домашними делами. Лунный календарь советует прогонять от себя плохие мысли, которые могут появляться в этот день.

Лучше ограничить общение с людьми, особенно навязчивыми, ведь это день разгула энергетических вампиров. Нежелательно также находиться в темных помещениях.

Народные приметы на 17 февраля 2026 года

Ветки елок опущены вниз — ждите снегопада, если подняты вверх — к ясной погоде.

Морозный и солнечный день — весна будет поздней и холодной.

Сильный ветер — к затяжной зиме и позднему теплу.

