День Государственного герба Украины — это важная памятная дата, которая напоминает об установлении национального символа.

Тризуб объединяет украинцев во всем мире, олицетворяя непокоренность нашего народа и борьбу за независимость и свободу.

День Государственного герба Украины 2026 — дата

Традиционно День Государственного герба Украины отмечается 19 февраля. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада утвердила золотой трезубец на синем щите в качестве Малого герба Украины, определив его главным элементом Большого Государственного герба.

В 2026 году праздник выпадает на четверг. Это не государственный выходной, однако в учебных заведениях и государственных учреждениях проводят тематические уроки, лекции и мероприятия, посвященные национальному символу.

Интересные факты о Государственном гербе Украины

Малый Государственный герб является одним из символов Украины наравне с Конституцией, флагом и гимном. Его изображение используется на печатях органов государственной власти и управления, денежных знаках, служебных удостоверениях, бланках государственных учреждений.

Как сообщает Институт национальной памяти, трезубец имеет тысячелетнюю историю. В давние времена это был знак княжеского рода Рюриковичей – правителей Руси.

Во времена Украинской Народной Республики он был утвержден государственным гербом Украины, что подчеркивает преемственность с предыдущими периодами истории нашей страны.

В ХХ веке трезубец стал символом борьбы украинцев за независимость. Советский тоталитарный режим объявил его “националистическим знаком” и жестоко наказывал тех, кто его использовал.

После провозглашения независимости в 1991 году и утверждения трезубца в качестве государственного герба, Украина продемонстрировала следование традициям УНР.

Российская агрессия в Крыму и на Востоке Украины началась с уничтожения трезубца как одного из символов украинской идентичности.

