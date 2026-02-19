Какой праздник 19 февраля 2026 и как не привлечь к себе конфликты
В четверг, 19 февраля, отмечается День государственного герба Украины, Всемирный день защиты морских млекопитающих, Всемирный день управления информацией, Всемирный день антропологии, Всемирный день холангиокарциномы, День предотвращения плагиата и Международный день перетягивания каната.
Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Архипа. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня – далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 19 февраля 2026 года
Согласно новолианскому церковному календарю, 19 февраля верующие вспоминают святого апостола Архипа. Он ревностно проповедовал христианство и служил епископом в городе Колоссы.
Святой апостол Архип умер за свою веру. По приказу правителя города его таскали по земле и били палками, зарыли по пояс в землю и забросали камнями.
Какой сегодня, 19 февраля 2026 года, день в Украине
19 февраля в Украине отмечается День Государственного герба. Это памятная дата, которая напоминает об установлении государственного символа.
Праздник берет свое начало в 1992 году, когда 19 февраля Верховная Рада утвердила золотой трезубец на синем щите в качестве Малого герба Украины.
Кто празднует день ангела 19 февраля 2026 года
Именины сегодня отмечают Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита и Федор.
Поздравьте обладателей этих мужских имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.
Что нельзя делать 19 февраля 2026 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи, а также давать деньги в долг.
Лунный календарь на 19 февраля советует не переедать. Стрижка волос в этот день привлечет к вам конфликты и неприятности.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься творчеством, рукоделием и другими домашними делами. Благоприятная дата для реализации планов. Хорошо начинать все – от оздоровительных программ до крупных бизнес-проектов.
19 февраля нужно быть щедрым и не скупиться на подарки, добрые дела и положительные эмоции. Злость и раздражение в этот день не приведут ни к чему хорошему.
Народные приметы на 19 февраля 2026 года
- Вороны летают высоко в небе — ждите потепления и снегопада.
- Птицы сидят на дороге — к пасмурной погоде и оттепели.
- Днем снежит — летом будет плохой урожай.
- На небе нет облаков — ночь будет морозной.