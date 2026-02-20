Сразу после Масленицы в Украине начинается Великий пост – самый длительный и строгий период духовной подготовки к Пасхе.

Когда начинается Великий пост в 2026 году, сколько он длится и каких правил следует придерживаться – рассказываем подробно.

Когда начинается Великий пост 2026 и сколько длится

Дата начала Великого поста в 2026 году приходится на 23 февраля. Он традиционно начинается в понедельник после Прощенного воскресенья и длится 48 дней – до Великой субботы включительно.

Пост состоит из двух частей:

Святая Четыредесятница – 40 дней;

Страстная неделя – последние шесть дней перед Пасхой.

Таким образом, Великий пост 2026 завершится 11 апреля, а уже 12 апреля верующие будут праздновать Воскресение Христово.

Начало Великого поста – это не только ограничения в еде. В церковном понимании это прежде всего период покаяния, молитвы, внутренней работы над собой и примирения с ближними.

Великий пост: какие правила соблюдать

Главное содержание поста – духовное очищение. Поэтому ответ на вопрос, как соблюдать Великий пост, не сводится только к пищевым ограничениям.

Во время поста верующие:

усиливают молитву;

чаще посещают богослужения;

воздерживаются от ссор, обид и осуждения;

стараются больше помогать другим.

Также многие верующие меняют свои пищевые привычки на этот период. Великий пост предполагает отказ от продуктов животного происхождения – мяса, молока, яиц. В некоторые дни также устанавливается более строгий пост без масла.

В то же время церковные правила предусматривают послабления для детей, пожилых людей, беременных женщин и тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Не стоит поститься и военным, ведь им необходимо иметь силы и энергию для ежедневной службы.

В ПЦУ подчеркивают: смысл поста не в формальном выполнении диетических требований, а в искреннем стремлении изменить свою жизнь, очистить мысли и сердце.

Что нельзя делать в Великий пост

Прежде всего речь идет о духовных ограничениях, которые заключаются в ряде основных правил. В Великий пост нельзя:

разжигать конфликты;

оскорблять других;

развлекаться чрезмерно;

злоупотреблять алкоголем;

игнорировать молитву и богослужение.

Пост – это время сдержанности в словах, действиях и мыслях. Верующим советуют отказаться от лишнего информационного шума, громких празднований и сосредоточиться на своей жизни и поступках.

