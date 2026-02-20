Прощеное воскресенье – особый день для верующих, который предшествует началу Великого поста.

Именно в этот день принято просить прощения у родных, друзей и знакомых, чтобы вступить в пост с чистым сердцем.

Рассказываем, когда будет Прощеное воскресенье 2026 года в Украине, какие существуют традиции на Прощенное воскресенье и как правильно просить прощения.

Когда будет Прощеное воскресенье 2026

Прощенное воскресенье 2026 года приходится на 22 февраля. Это последний день Масленицы и завершение Сырной недели, которая предшествует Великому посту.

Дата меняется каждый год, поскольку зависит от Пасхи. Прощенное воскресенье всегда отмечается в последний день недели перед началом Великого поста.

Именно в этот день верующие традиционно обращаются друг к другу со словами прощения.

Прощеное воскресенье 2026 – традиции праздника

Прощеное воскресенье имеет глубокое духовное значение. Оно прежде всего способствует внутреннему очищению и переосмыслению собственных поступков.

В храмах в этот день совершают особый чин прощения. После вечернего богослужения священники и прихожане просят друг у друга прощения.

Среди основных традиций на Прощенное воскресенье:

просить прощения у близких и знакомых;

посещать богослужения;

вспоминать умерших родственников;

завершать празднование Масленицы.

В народной традиции этот день также связан с семейными встречами. Люди старались примириться перед началом Великого поста, не оставляя обид и конфликтов.

Прощеное воскресенье – как просить прощения правильно

Многих интересует, как просить прощения в этот день и существуют ли особые слова.

Обычно говорят: Прости меня. В ответ принято отвечать: Бог простит, и я прощаю.

Впрочем, важно не только произнести слова, но и действительно искренне желать примирения. Если есть конкретная вина, лучше назвать ее и попросить прощения лично.

Прощеное воскресенье предполагает прощение от сердца, без оправданий и перекладывания вины на других.

Этот день напоминает о важности прощения в повседневной жизни. Вступая в Великий пост без обид и злобы, человек делает шаг к духовному обновлению.

