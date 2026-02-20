Когда Прощеное воскресенье 2026: что говорят в этот день и значение даты
Прощеное воскресенье – особый день для верующих, который предшествует началу Великого поста.
Именно в этот день принято просить прощения у родных, друзей и знакомых, чтобы вступить в пост с чистым сердцем.
Рассказываем, когда будет Прощеное воскресенье 2026 года в Украине, какие существуют традиции на Прощенное воскресенье и как правильно просить прощения.
Когда будет Прощеное воскресенье 2026
Прощенное воскресенье 2026 года приходится на 22 февраля. Это последний день Масленицы и завершение Сырной недели, которая предшествует Великому посту.
Дата меняется каждый год, поскольку зависит от Пасхи. Прощенное воскресенье всегда отмечается в последний день недели перед началом Великого поста.
Именно в этот день верующие традиционно обращаются друг к другу со словами прощения.
Прощеное воскресенье 2026 – традиции праздника
Прощеное воскресенье имеет глубокое духовное значение. Оно прежде всего способствует внутреннему очищению и переосмыслению собственных поступков.
В храмах в этот день совершают особый чин прощения. После вечернего богослужения священники и прихожане просят друг у друга прощения.
Среди основных традиций на Прощенное воскресенье:
- просить прощения у близких и знакомых;
- посещать богослужения;
- вспоминать умерших родственников;
- завершать празднование Масленицы.
В народной традиции этот день также связан с семейными встречами. Люди старались примириться перед началом Великого поста, не оставляя обид и конфликтов.
Прощеное воскресенье – как просить прощения правильно
Многих интересует, как просить прощения в этот день и существуют ли особые слова.
Обычно говорят: Прости меня. В ответ принято отвечать: Бог простит, и я прощаю.
Впрочем, важно не только произнести слова, но и действительно искренне желать примирения. Если есть конкретная вина, лучше назвать ее и попросить прощения лично.
Прощеное воскресенье предполагает прощение от сердца, без оправданий и перекладывания вины на других.
Этот день напоминает о важности прощения в повседневной жизни. Вступая в Великий пост без обид и злобы, человек делает шаг к духовному обновлению.