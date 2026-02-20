Сегодня, 20 февраля, в Украине чтят память Героев Небесной Сотни и вспоминают День начала российской агрессии против Украины нашего государства.

В мире на эту дату приходится Всемирный день социальной справедливости, учрежденный ООН в 2007 году. В Украине также отмечают День социальной справедливости.

Верующие 20 февраля чтят благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого и преподобного Агафона, чудотворца Печерского.

Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня — какой сегодня праздник 20 февраля, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 20 февраля 2026 года

20 февраля верующие чтят святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого и преподобного Агафона, чудотворца Печерского.

При правлении Ярослава Мудрого были укреплены позиции христианства на наших землях, построен Софийский собор, создан первый скрипторий и библиотека, а также составлена Русская правда – первый свод законов государства.

Именно при Ярославе во главе Киевской митрополии впервые стал русич – Иларион. Князь поддерживал развитие образования и церковной жизни. Точная дата его канонизации неизвестна, однако в православной традиции его почитают как благоверного правителя.

Преподобный Агафон жил в XIII–XIV веках и был монахом Печерского монастыря. Он прославился строгим постом, даром молитвы, пророчества и исцеления больных через возложение рук. Мощи святого покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Какой сегодня, 20 февраля 2026 года, день в Украине

На 20 февраля приходится несколько трагических событий, определивших современную историю Украины. Первое из них, День Героев Небесной Сотни, когда мы чтим участников Революции достоинства, погибших во время противостояний в центре Киева в январе-феврале 2014 года.

Самые кровавые события произошли 18-20 февраля, когда силовики режима Януковича применили огнестрельное оружие против протестующих. Погибших, отдавших жизнь за свободу и европейский выбор Украины, назвали Небесной Сотней.

На эту дату приходится еще одно тяжелое событие – День начала российской агрессии против Украины. Именно 20 февраля 2014 года началась военная операция по оккупации Крыма, которая стала стартом вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

Позже война распространилась на восток Украины, а 24 февраля 2022 года произошло полномасштабное вторжение российских оккупантов.

Также 20 февраля в Украине отмечают День социальной справедливости. Он совпадает с Всемирным днем социальной справедливости, провозглашенным ООН в 2007 году. На государственном уровне праздник введен указом президента в 2011 году.

Этот день призван напомнить о важности равных прав и возможностей для всех граждан. В условиях войны вопросы социальной поддержки, защиты внутренне перемещенных лиц, ветеранов и социально уязвимых категорий приобретают особую актуальность.

Кто празднует день ангела 20 февраля 2026 года

В этот день именины отмечают Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Гнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Сергей, Федор и Ярослав.

Не забудьте поздравить родных и друзей с днем ангела и пожелать им здоровья, мира и Божьей защиты.

Что нельзя делать 20 февраля 2026 года

Ссориться, ругаться и провоцировать конфликты.

Начинать важные дела без четкого плана действий.

Давать пустые обещания и принимать импульсивные решения.

Злоупотреблять алкоголем и поддаваться вредным привычкам.

Поддаваться негативным мыслям и позволять эмоциям выходить из-под контроля.

Брать на себя чрезмерную физическую нагрузку или выполнять сложную и изнурительную работу.

Что можно делать сегодня

20 февраля – день внутренней силы и решимости. Организм наполнен энергией и потенциалом, который требует выхода. Полезно направить его на спорт, активные практики, йогу, боевые искусства или любую физическую активность, которая поможет гармонизировать состояние тела и ума.

Это благоприятное время для работы над собой: избавления от вредных привычек, анализа собственных недостатков и трансформации негативных эмоций в положительные. Важно, чтобы решение об изменениях созрело внутри, а не было навязано извне.

День подходит для смелых шагов и новых начинаний, особенно для тех, кто не боится риска. Неожиданные события могут открыть новые возможности. В то же время стоит сохранять самоконтроль и выдержку.

Луна находится в знаке Овна, что усиливает импульсивность и эмоциональное напряжение. Поэтому важно избегать стрессов, действовать осознанно и не позволять эмоциям разрушить отношения или планы.

Народные приметы на 20 февраля 2026 года

Снег с дождем – к скорой оттепели.

Морозный и солнечный день – весна будет поздней.

Северный ветер – холод задержится.

Ясный и тихий день – к сухой весне.

