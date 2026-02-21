В субботу, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, Всемирный день панголина и Всемирный день комбучи.

Православная церковь сегодня чтит память святого преподобного Тимофея и святого Евстафия, архиепископа Антиохийского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 21 февраля 2026 года

Согласно новоильянскому церковному календарю, 21 февраля верующие вспоминают святого преподобного Тимофея. Он был отшельником, с юных лет трудился в монастыре, называемом Символы, что в Малой Азии у горы Олимп.

Получил от Бога дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов. Много лет Тимофей провел в уединении, упокоился он в глубокой старости, в 795 году.

Также сегодня верующие чтят память святого Евстафия, архиепископа Антиохийского. Он был глубоко образованным богословом и борцом с арианством. Выступил первым председателем на Первом Вселенском соборе в Никее.

Кто празднует день ангела 21 февраля 2026 года

Именины в этот день отмечают Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей и Ольга.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 21 февраля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Лунный календарь советует не оставаться в одиночестве, лучше провести время в кругу семьи. Не стоит перегружать себя как физически, так и эмоционально.

Несдержанным людям 21 февраля лучше помолчать, потому что злые слова могут натворить беды. Стрижка в этот день принесет дискомфорт.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и другими домашними делами. Полезно приобретать новые знания, изучать разнообразную информацию, исследовать историю своей страны или рода.

Уделите время отдыху, духовному сосредоточению и молитве. Если вы кого-то обидели, очень хорошо в этот день попросить прощения. 21 февраля можно получить важный совет или ответ на вопрос, который вас беспокоит.

Народные приметы на 21 февраля 2026 года

Метель или снегопад — скоро наступит потепление.

Восточный ветер — ждите ранней весны.

Снег уже растаял вокруг деревьев — до ранней осени.

