Сегодня, 24 февраля, в Украине отмечают Национальный день молитвы и вспоминают годовщину начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

В мире 24 на эту дату приходится Всемирный день стерилизации животных (последний вторник февраля) и Всемирный день бармена.

Верующие в этот день чтят святого мученика и пророка Иоанна Предтечу (Крестителя). В народном календаре это Иванов день.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня – какой сегодня праздник 24 февраля, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 24 февраля 2026 года

По православному календарю, сегодня почитают святого мученика и пророка Иоанна Предтечу (Крестителя). В народе этот день называют Ивановым.

Иоанн Предтеча вел аскетический образ жизни и проповедовал крещение покаянием. Именно он крестил Иисуса Христа. Погиб мученической смертью от рук царя Ирода Антипы – пророку отрубили голову по просьбе дочери правителя.

Издавна Ивану Предтече молились о здоровье детей и плодородии земли. Считалось также, что святой помогает при головной боли.

Какой сегодня, 24 февраля 2026 года, день в Украине

На 24 февраля этого года приходится четвертая годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину. Именно в этот день в 2022 году российские войска начали широкомасштабную военную агрессию против нашего государства.

Вторжение стало новым этапом войны, продолжающейся с 2014 года, и существенно повлияло на ситуацию с безопасностью в Украине и мире.

Эта дата связана с чествованием памяти погибших, поддержкой военных и гражданских и осознанием масштабов борьбы за независимость.

Также 24 февраля в Украине отмечают Национальный день молитвы, установленный год назад Верховной Радой. Дата является постоянной и начинается для парламента с заседания с исполнением духовного гимна Боже великий, единственный.

Кто празднует день ангела 24 февраля 2026 года

Сегодня можно поздравить с именинами Иванов и Иларионов.

День ангела — это время для почитания святого, в честь которого человек получил имя во время крещения.

В этот день поздравляют родных и близких, носящих определенные имена, желают им здоровья, мира и духовной силы.

Что нельзя делать 24 февраля 2026 года

Ссориться, ругаться и желать зла.

Пользоваться ножом без необходимости — из уважения к Иоанну Предтече, погибшему мученической смертью.

Стирать белье, чтобы не спугнуть птиц и не отвлечь урожай.

Принимать поспешные решения и заключать крупные сделки.

Что можно делать сегодня

В Иванов день традиционно молятся за здоровье детей, мир в семье и хороший урожай. День подходит для спокойной домашней работы без перегрузок.

Важно следить за словами: стоит избегать конфликтов и больше говорить о поддержке и любви. Благоприятны общение, учеба, творчество, физическая активность и рутинные дела.

День подходит для решения бытовых вопросов, мелкого ремонта, планирования и упорядочения дел.

Народные приметы на 24 февраля 2026 года

Теплая погода – апрель будет теплым.

Снежная погода – в апреле еще возможен снег.

Пение синицы – к скорому потеплению.

Стук дятла – к поздней весне.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.