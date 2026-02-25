Сегодня, 25 февраля, в Украине отмечают День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ и День украинской женщины.

В мире на эту дату приходится День розовой рубашки – международная инициатива против буллинга, которую отмечают в последнюю среду февраля, а также День рождения револьвера ) именно в этот день в 1836 году Сэмюэл Кольт запатентовал свое шестизарядное изобретение.

Верующие в этот день чтят святого Тарасия, архиепископа Царьградского.

Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня – какой сегодня праздник 25 февраля, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 25 февраля 2026 года

25 февраля верующие чтят святого Тарасия, архиепископа Царьграда.

Его служение пришлось на время распространения иконоборчества. Именно под председательством Тарасия в 787 году в Никее состоялся VII Вселенский Собор, где было утверждено почитание святых икон. Также к церковному общению вернули епископов, подвергшихся преследованиям из-за борьбы с иконоборцами.

Святитель Тарасий отличался принципиальностью: он отказался расторгнуть брак императора Константина VI, который стремился жениться во второй раз, чем вызвал недовольство власти.

В то же время вел строгую аскетическую жизнь, тратил собственное состояние на помощь сиротам, вдовам и пожилым людям, а на Пасху лично обслуживал нуждающихся во время трапезы.

Какой сегодня, 25 февраля 2026 года, день в Украине

25 февраля в Украине отмечают День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Профессиональный праздник учрежден в 2010 году с целью повышения престижа службы и чествования специалистов, от которых зависит боеготовность авиации.

Инженеры обеспечивают техническую подготовку самолетов и вертолетов, контроль исправности и безопасность полетов. Их работа напрямую влияет на выполнение боевых и транспортных задач и требует максимальной ответственности.

Также сегодня в Украине отмечают День украинской женщины – новую неофициальную дату, связанную с процессами деколонизации и переосмысления календаря праздников. День выбран в честь рождения Леси Украинки, чтобы почтить вклад украинок в развитие культуры, науки, обороны и общественной жизни

Инициатива закрепить эту дату как государственный праздник была зарегистрирована в Верховной Раде в 2023 году, однако законопроект до сих пор не рассмотрен.

Кто празднует день ангела 25 февраля 2026 года

25 февраля день ангела отмечают Антон, Евгений, Александр, Тарас и Федор.

В этот день принято поздравлять именинников, желать им здоровья, духовной силы и покровительства небесного покровителя.

По церковной традиции, это также хороший повод для молитвы и благодарности святому, в честь которого назван именинник.

Что нельзя делать 25 февраля 2026 года

Начинать ссоры и выяснять отношения.

Устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем.

Вступать в брак или планировать свадьбу.

Поддаваться импульсивным решениям и делать необдуманные покупки.

Начинать конфликтные разговоры с руководством.

Игнорировать собственное эмоциональное состояние и переутомление нервной системы.

Пренебрегать осторожностью при работе с огнем.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для новых начинаний, поездок, командировок и даже переезда. Хорошо планировать операции с недвижимостью, короткие путешествия или активный отдых. Физические нагрузки также пойдут на пользу.

По астрологическим подсчетам, день считается периодом очищения и перезагрузки. Это хорошее время для внутренней работы над собой, анализа ошибок и постановки новых целей. Благоприятны творчество, искусство, легкое обучение и общение.

Луна в Близнецах подталкивает к контактам и новым знакомствам. Хорошо встречаться с друзьями, обсуждать идеи, планировать будущие проекты. Главное – не распыляться и доводить начатое до конца.

Народные приметы на 25 февраля 2026 года

Туман или метель – к дождливому лету.

Морозный день – к ранней теплой весне.

Длинные сосульки – к щедрому урожаю овощей.

Ясное звездное небо ночью – к благоприятной погоде весной.

