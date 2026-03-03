Международный женский день в Украине из года в год отмечают 8 марта, поэтому и 2026-й год не исключение. В этом году праздник выпадает на воскресенье.

Хотя 8 Марта в Украине входит в список официальных праздничных дней, во время действия военного положения норма об обязательном дополнительном выходном не применяется.

Что означает этот праздник, кто его учредил и как менялось восприятие даты – рассказываем подробно.

История праздника 8 Марта

Международный день женщин возник в начале ХХ века как составляющая борьбы за равные политические и социальные права.

В 1909 году в США состоялся Национальный женский день, организованный Социалистической партией.

Уже в 1910 году во время Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене немецкая активистка Клара Цеткин предложила сделать женский день международным. Идея заключалась в том, чтобы ежегодно проводить акции солидарности за избирательное право женщин, равную оплату труда и доступ к государственной службе.

8 марта постепенно стало постоянной датой в международном женском движении в 1920-х годах, а впоследствии закрепилось в глобальной практике.

В 1975 году Организация Объединенных Наций официально включила Международный женский день в календарь мировых дат, что утвердило его статус.

Как Советский Союз изменил смысл 8 Марта

В СССР Международный женский день стал официальным государственным праздником, а с 1966 года – выходным днем. Однако постепенно акцент с борьбы за права женщин сместился, и праздник 8 Марта в советской традиции приобрел другое содержание.

Вместо тем равенства, политического участия и трудовых прав пропаганда сосредоточилась на образе “советской женщины” – работницы, матери и хранительницы семьи. Праздник превратился в день поздравлений, цветов и торжественных собраний, где женщинам благодарили “за труд” и “женственность”.

Таким образом, идея солидарности и прав женщин отошла на второй план. Во многих постсоветских странах именно такой формат – с букетами и формальными поздравлениями – долгое время оставался основным.

В то же время в мире 8 Марта продолжало развиваться как день гражданской активности и напоминание о необходимости равных прав.

Традиции на 8 Марта в Украине и мире

Сегодня традиции на 8 Марта различаются в зависимости от страны.

Во многих государствах проходят марши, дискуссии и кампании, посвященные правам женщин, равной оплате труда, борьбе с насилием и дискриминацией.

В Украине праздник 8 Марта исторически сочетает две традиции:

бытовую – с поздравлениями, цветами и подарками;

гражданскую – с акцентом на правах женщин и равенстве.

В обществе продолжается дискуссия о формате празднования. Часть украинцев поддерживает сохранение даты как дня прав женщин, другие выступают за изменение или переосмысление традиции. Однако по состоянию на 2026 год 8 Марта остается официальной датой в Украине.

