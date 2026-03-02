Какой праздник 3 марта 2026 и какие финансовые операции запрещены после захода солнца
Сегодня, 3 марта, в мире отмечают Международный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы и Международный день ирландского виски.
По церковному календарю в этот день почитают память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Факты ICTV собрали главные сведения об этой дате – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 3 марта 2026 года
- Кто празднует день ангела 3 марта 2026 года
- Что нельзя делать 3 марта 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 3 марта 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 3 марта 2026 года
В этот день верующие чтят память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Они пострадали за христианскую веру в 290 году в городе Амасия в Понте (ныне территория северной Турции).
По преданию, во время правления императора Максимиана в местной тюрьме находились трое христиан — родные братья Евтропий и Клеоник и их сподвижник Василиск. В течение трех дней их подвергали тяжелым мучениям, однако они не отреклись от веры.
В конце концов братьев Евтропия и Клеоника приговорили к распятию, а Василиска вскоре казнили мечом. После смерти мощи мучеников, по свидетельствам, прославились многочисленными чудесами.
Кто празднует день ангела 3 марта 2026 года
3 марта именины отмечают Михаил и Марта. Имя Михаил имеет древнееврейское происхождение и означает «кто как Бог». Его связывают с архангелом Михаилом – одним из самых почитаемых небесных покровителей в христианской традиции.
Марта – имя арамейского происхождения, которое переводится как «госпожа» или «хозяйка». В христианстве известно благодаря святой Марте, которая упоминается в Евангелии как сестра Лазаря и Марии.
Что нельзя делать 3 марта 2026 года
- Ссориться, ругаться, выяснять отношения.
- Давать и брать деньги в долг после захода солнца — по поверью, это может «унести» достаток из дома.
- Ходить без нужды в лес — ведь звери просыпаются после зимы и могут быть агрессивными.
- Злоупотреблять алкоголем и не устраивать шумных застолий.
- Переутомлять глаза.
- Принимать импульсивные глобальные решения.
Что можно делать сегодня
По народной традиции, это хорошее время для спокойной домашней работы, наведения порядка, подготовки к весенним работам. Можно готовить простые блюда, делиться едой с близкими, проявлять заботу.
День считается очень сильным энергетически и способствует началу новых дел, финансовым решениям, смене места работы, поездкам и творческим проектам. Это удачный период для самосовершенствования, развития способностей и занятий любимым делом.
Луна в знаке Девы помогает выполнять точную, кропотливую и монотонную работу. Сегодня легко сосредоточиться на деталях, привести в порядок документы, завершить дела, которые требовали внимательности и дисциплины.
Народные приметы на 3 марта 2026 года
- Ясный день и звездное небо ночью — к продолжительным холодам.
- Туман утром — к влажному лету.
- Громко щебечут синицы — скоро наступит потепление.
- Вороны копаются в снегу — к ясной погоде.
- Появление скворцов — к урожайному году.