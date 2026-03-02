Сегодня, 3 марта, в мире отмечают Международный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы и Международный день ирландского виски.

По церковному календарю в этот день почитают память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Факты ICTV собрали главные сведения об этой дате – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 3 марта 2026 года

В этот день верующие чтят память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Они пострадали за христианскую веру в 290 году в городе Амасия в Понте (ныне территория северной Турции).

По преданию, во время правления императора Максимиана в местной тюрьме находились трое христиан — родные братья Евтропий и Клеоник и их сподвижник Василиск. В течение трех дней их подвергали тяжелым мучениям, однако они не отреклись от веры.

В конце концов братьев Евтропия и Клеоника приговорили к распятию, а Василиска вскоре казнили мечом. После смерти мощи мучеников, по свидетельствам, прославились многочисленными чудесами.

Кто празднует день ангела 3 марта 2026 года

3 марта именины отмечают Михаил и Марта. Имя Михаил имеет древнееврейское происхождение и означает «кто как Бог». Его связывают с архангелом Михаилом – одним из самых почитаемых небесных покровителей в христианской традиции.

Марта – имя арамейского происхождения, которое переводится как «госпожа» или «хозяйка». В христианстве известно благодаря святой Марте, которая упоминается в Евангелии как сестра Лазаря и Марии.

Что нельзя делать 3 марта 2026 года

Ссориться, ругаться, выяснять отношения.

Давать и брать деньги в долг после захода солнца — по поверью, это может «унести» достаток из дома.

Ходить без нужды в лес — ведь звери просыпаются после зимы и могут быть агрессивными.

Злоупотреблять алкоголем и не устраивать шумных застолий.

Переутомлять глаза.

Принимать импульсивные глобальные решения.

Что можно делать сегодня

По народной традиции, это хорошее время для спокойной домашней работы, наведения порядка, подготовки к весенним работам. Можно готовить простые блюда, делиться едой с близкими, проявлять заботу.

День считается очень сильным энергетически и способствует началу новых дел, финансовым решениям, смене места работы, поездкам и творческим проектам. Это удачный период для самосовершенствования, развития способностей и занятий любимым делом.

Луна в знаке Девы помогает выполнять точную, кропотливую и монотонную работу. Сегодня легко сосредоточиться на деталях, привести в порядок документы, завершить дела, которые требовали внимательности и дисциплины.

Народные приметы на 3 марта 2026 года

Ясный день и звездное небо ночью — к продолжительным холодам.

Туман утром — к влажному лету.

Громко щебечут синицы — скоро наступит потепление.

Вороны копаются в снегу — к ясной погоде.

Появление скворцов — к урожайному году.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.