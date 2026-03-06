Сегодня, 6 марта, в мире отмечают Всемирный день отключения — инициативу, призывающую хотя бы на сутки отложить смартфоны и другие гаджеты, чтобы провести больше времени с семьей, друзьями и собственными мыслями.

Кроме того, на эту дату приходится Всемирный день борьбы с лимфедемой, День без домашних заданий и День чувака, вдохновленный культовым фильмом братьев Коэнов Большой Лебовски.

В первую пятницу марта также проходит Всемирный день молитвы — международная христианская инициатива, к которой присоединяются верующие примерно из 180 стран. Еще в эту дату отмечают Европейский день праведников, посвященный людям, проявившим мужество в защите прав человека.

По православному церковному календарю в этот день верующие почитают святых 42 мучеников Аморийских и преподобного Аркадия Кипрского.

Факты ICTV собрали главные сведения об этой дате — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 6 марта 2026 года

В этот день верующие вспоминают 42 мученика Аморийских — византийских военачальников, которые попали в плен после захвата города Аморий в IX веке.

Заключенных неоднократно убеждали отказаться от христианской веры, однако пленники остались непреклонными. В 845 году по приказу халифа аль-Васика их казнили — пленников вывели на берег реки и обезглавили, а тела бросили в воду.

Также 6 марта вспоминают преподобного Аркадия Кипрского, который с юности посвятил себя монашескому подвигу.

Святой был наставником мучеников Иулиана-врача и Еввула. После их гибели Аркадий похоронил учеников и вскоре сам мирно отошел к Господу.

Кто празднует день ангела 6 марта 2026 года

Сегодня именины отмечают Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан и Елена.

Что нельзя делать 6 марта 2026 года

Ссориться, ругаться и выяснять отношения.

Злоупотреблять алкоголем и устраивать шумные застолья.

Переедать — в этот день советуют знать меру даже в праздничных блюдах.

Комплексовать и угнетать себя плохими мыслями.

Что можно делать сегодня

День связан с хорошим настроением, вдохновением и общением. Считается, что 6 марта хорошо налаживать контакты, знакомиться с новыми людьми и укреплять отношения.

Это благоприятное время для помолвки и бракосочетания, ведь день ассоциируется с сильными эмоциями и гармонией в отношениях.

В работе дата подходит для презентаций, переговоров, рекламных кампаний и корпоративных встреч, когда важно продемонстрировать идеи или найти общий язык с партнерами.

Народные приметы на 6 марта 2026 года

Голуби воркуют — скоро потеплеет.

Снег или метель — весна будет поздней.

На земле гладкий снег — урожай в поле может быть слабым.

Холодный день — лето ожидается сырым.

