На апрель в церковном календаре 2026 года приходится завершение Великого поста и один из главных праздников у христиан — Воскресение Христово (Пасха).

В начале месяца верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — событие, предшествующее Страстной неделе. Уже 12 апреля православные и греко-католики отмечают Пасху, которая символизирует победу жизни над смертью и является центральным событием христианской веры.

В течение апреля церковь также чтит апостолов, мучеников, преподобных и святителей, среди которых апостол и евангелист Марк, великомученик Юрий Победоносец и другие святые.

Факты ICTV собрали церковный календарь на апрель 2026 года по дням — все даты религиозных праздников приведены по новолианскому календарю.

Церковные праздники в апреле 2026 года

1 апреля — святой преподобной Марии Египетской.

2 апреля — святого преподобного Тита, чудотворца.

3 апреля — святого преподобного Никиты, игумена Мидикийского.

4 апреля — святых преподобных Иосифа Песнописца и Юрия; Лазарева суббота.

5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

6 апреля — святого Мефодия, учителя славян; святого Евтихия.

7 апреля — святого преподобного Юрия, епископа.

8 апреля — святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа и других.

9 апреля — Чистый четверг;

10 апреля — Страстная пятница;

11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергамского.

12 апреля — Воскресение Христово (Пасха);

13 апреля — святого священномученика Артемона.

14 апреля — Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских; мученика Ардалиона; мучеников 1000 персидских и Аза и скопца.

15 апреля — святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима.

16 апреля — святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

17 апреля — святых преподобных Симеона и Акакия, епископов.

18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита.

19 апреля — святого преподобного Иоанна Печерника.

20 апреля — святого преподобного Федора Трихины.

21 апреля — мучеников Симеона, Федора, Диоскора и других; святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.

22 апреля — святых преподобных Федора Сикеота и Виталия.

23 апреля — святого великомученика Юрия Победоносца.

24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата.

25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка.

26 апреля — святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Юанны, Марфы и Марии, Сусанны и других; святого священномученика Василия, епископа Амасийского.

27 апреля — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского.

28 апреля — святых мучеников Максима и Дады.

29 апреля — святых девяти мучеников в Кизике; святого преподобного Мемнона.

30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

