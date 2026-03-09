Церковный календарь на апрель 2026: когда Вербное воскресенье, Пасха и жен-мироносиц
На апрель в церковном календаре 2026 года приходится завершение Великого поста и один из главных праздников у христиан — Воскресение Христово (Пасха).
В начале месяца верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — событие, предшествующее Страстной неделе. Уже 12 апреля православные и греко-католики отмечают Пасху, которая символизирует победу жизни над смертью и является центральным событием христианской веры.
В течение апреля церковь также чтит апостолов, мучеников, преподобных и святителей, среди которых апостол и евангелист Марк, великомученик Юрий Победоносец и другие святые.
Факты ICTV собрали церковный календарь на апрель 2026 года по дням — все даты религиозных праздников приведены по новолианскому календарю.
Церковные праздники в апреле 2026 года
- 1 апреля — святой преподобной Марии Египетской.
- 2 апреля — святого преподобного Тита, чудотворца.
- 3 апреля — святого преподобного Никиты, игумена Мидикийского.
- 4 апреля — святых преподобных Иосифа Песнописца и Юрия; Лазарева суббота.
- 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святых мучеников Феодула, Агатопода и других.
- 6 апреля — святого Мефодия, учителя славян; святого Евтихия.
- 7 апреля — святого преподобного Юрия, епископа.
- 8 апреля — святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа и других.
- 9 апреля — Чистый четверг; святого мученика Евпсихия.
- 10 апреля — Страстная пятница; святых мучеников Терентия и Помпия.
- 11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергамского.
- 12 апреля — Воскресение Христово (Пасха); святого преподобного исповедника Василия, епископа Парийского.
- 13 апреля — святого священномученика Артемона.
- 14 апреля — Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских; мученика Ардалиона; мучеников 1000 персидских и Аза и скопца.
- 15 апреля — святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима.
- 16 апреля — святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
- 17 апреля — святых преподобных Симеона и Акакия, епископов.
- 18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита.
- 19 апреля — святого преподобного Иоанна Печерника.
- 20 апреля — святого преподобного Федора Трихины.
- 21 апреля — мучеников Симеона, Федора, Диоскора и других; святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.
- 22 апреля — святых преподобных Федора Сикеота и Виталия.
- 23 апреля — святого великомученика Юрия Победоносца.
- 24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата.
- 25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка.
- 26 апреля — святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Юанны, Марфы и Марии, Сусанны и других; святого священномученика Василия, епископа Амасийского.
- 27 апреля — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского.
- 28 апреля — святых мучеников Максима и Дады.
- 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизике; святого преподобного Мемнона.
- 30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.