На апрель в церковном календаре 2026 года приходится завершение Великого поста и один из главных праздников у христиан — Воскресение Христово (Пасха).

В начале месяца верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — событие, предшествующее Страстной неделе. Уже 12 апреля православные и греко-католики отмечают Пасху, которая символизирует победу жизни над смертью и является центральным событием христианской веры.

В течение апреля церковь также чтит апостолов, мучеников, преподобных и святителей, среди которых апостол и евангелист Марк, великомученик Юрий Победоносец и другие святые.

Факты ICTV собрали церковный календарь на апрель 2026 года по дням — все даты религиозных праздников приведены по новолианскому календарю.

Церковные праздники в апреле 2026 года

  • 1 апреля — святой преподобной Марии Египетской.
  • 2 апреля — святого преподобного Тита, чудотворца.
  • 3 апреля — святого преподобного Никиты, игумена Мидикийского.
  • 4 апреля — святых преподобных Иосифа Песнописца и Юрия; Лазарева суббота.
  • 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святых мучеников Феодула, Агатопода и других.
  • 6 апреля — святого Мефодия, учителя славян; святого Евтихия.
  • 7 апреля — святого преподобного Юрия, епископа.
  • 8 апреля — святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа и других.
  • 9 апреля — Чистый четверг; святого мученика Евпсихия.
  • 10 апреля — Страстная пятница; святых мучеников Терентия и Помпия.
  • 11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергамского.
  • 12 апреля — Воскресение Христово (Пасха); святого преподобного исповедника Василия, епископа Парийского.
  • 13 апреля — святого священномученика Артемона.
  • 14 апреля — Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских; мученика Ардалиона; мучеников 1000 персидских и Аза и скопца.
  • 15 апреля — святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима.
  • 16 апреля — святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
  • 17 апреля — святых преподобных Симеона и Акакия, епископов.
  • 18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита.
  • 19 апреля — святого преподобного Иоанна Печерника.
  • 20 апреля — святого преподобного Федора Трихины.
  • 21 апреля — мучеников Симеона, Федора, Диоскора и других; святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.
  • 22 апреля — святых преподобных Федора Сикеота и Виталия.
  • 23 апреля — святого великомученика Юрия Победоносца.
  • 24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата.
  • 25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка.
  • 26 апреля — святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Юанны, Марфы и Марии, Сусанны и других; святого священномученика Василия, епископа Амасийского.
  • 27 апреля — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского.
  • 28 апреля — святых мучеников Максима и Дады.
  • 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизике; святого преподобного Мемнона.
  • 30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
