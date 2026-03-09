День весеннего равноденствия — это астрономическое явление, когда Солнце пересекает небесный экватор, переходя из южного полушария в северное. В этот момент продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой по всей Земле, за исключением полюсов.

Факты ICTV узнавали, когда равноденствие 2026 года и чего не стоит делать в этот день.

Когда день весеннего равноденствия в 2026 году

В 2026 году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. В этот день продолжительность дня и ночи практически одинакова.

После него светлая часть суток начинает преобладать, что символизирует обновление и рост.

Весеннее равноденствие 20 марта: астрономическое и духовное значение

Это событие является одним из ключевых в годовом цикле, ведь знаменует переход от зимы к весне. Во многих культурах равноденствие связывали с пробуждением природы, равновесием и началом нового жизненного этапа.

В христианской традиции равноденствие играет важную роль в определении даты Пасхи. Его дата определяется как первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Весеннее равноденствие 2026: традиции

Весеннее равноденствие в 2026 году, как и в древности, символизирует победу света над тьмой, возрождение природы и обновление жизни. Наши предки отмечали этот день торжественными обрядами, связанными с солнцем, водой, огнем и плодородием.

Традиции предков на весеннее равноденствие включали почитание Солнца, ведь древние славяне поклонялись солнечным богам, в частности Даждьбогу, считая, что в этот день он окончательно преодолевает тьму.

В честь этого разжигали большие костры, чтобы поддержать силу Солнца и защитить дом от злых духов, а молодежь прыгала через огонь — это считалось символом очищения и обновления. Люди омывались родниковой или талой водой, чтобы смыть болезни и привлечь здоровье, ведь считалось, что вода в этот день имеет особую силу и может дарить долголетие и красоту.

Важным ритуалом было засевание зерна или проращивание зелени, что символизировало начало нового жизненного цикла, а некоторые обряды напоминали Пасхальные традиции — красили яйца как символ жизни и плодородия.

Готовили обрядовые блюда, среди которых особое место занимали блины — они символизировали Солнце, а также выпекали круглые хлеба, которые приносили в дар богам или клали на праздничный стол для привлечения достатка.

Проводили очищение дома, выносили старые вещи, проводили генеральную уборку, а также устраивали весенние гуляния, пели обрядовые песни и водили хороводы, призывая тепло и урожай.

Весеннее равноденствие и сегодня считается временем гармонии, новых начинаний и духовного обновления.

Что стоит делать в день весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия — это время, когда день и ночь почти одинаковы по продолжительности. В этот день можно:

Обновить пространство — провести генеральную уборку, избавиться от лишнего.

Выйти на природу — прогулка в парке или лесу поможет почувствовать гармонию с природой.

Завершить старые дела — это хороший момент для подведения итогов и начала нового этапа.

Задумать желание — считается, что в этот день энергия обновления очень сильна.

Попробовать что-то новое — научиться чему-то новому или заняться тем, что давно откладывал.

Медитировать или заниматься саморазвитием — чтобы достичь внутреннего равновесия.

Весеннее равноденствие 2026: что нельзя делать

На протяжении веков многие народы праздновали этот период как время обновления и плодородия. Например, в дохристианских традициях существовал праздник Остара, который отмечал приход весны. Некоторые его символы — в частности яйцо, заяц и молодая зелень — впоследствии стали частью пасхальных традиций.

В день весеннего равноденствия 2026 года не стоит:

ссориться и конфликтовать, чтобы не навлечь неприятности;

лениться, ведь это может привести к неудачам в течение года;

оставлять дом в беспорядке, чтобы не привлечь неприятности;

занимать деньги, чтобы не иметь долгов.

грустить и плакать, чтобы не навлечь неудачи.

