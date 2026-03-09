День Святых 40 мучеников Севастийских является одним из известных событий в христианской традиции, связанных с памятью ранних мучеников церкви. В народе этот день часто называют просто Сорок святых.

По новому церковному календарю, которым пользуется ПЦУ, чествование Святых 40 мучеников Севастийских в 2026 году приходится на 9 марта.

Сорок святых – история чествования

Дата установлена в честь сорока воинов-христиан, которые жили в IV веке в городе Севастия (территория современной Турции).

По преданию, они служили в римской армии, но отказались отречься от христианской веры во время гонений при императоре Лицинии.

За отказ поклониться языческим богам воинов наказали. Их заставили стоять обнаженными на замерзшем озере. Рядом стояла баня, куда разрешали зайти тем, кто отречется от веры.

По церковному преданию, один из воинов не выдержал испытания и покинул озеро, но на его место встал один из стражей, уверовавший во Христа. Так число мучеников снова стало сорока.

Эта история стала символом верности, мужества и духовной стойкости, поэтому Севастийские мученики особенно почитаются в православной традиции.

Сорок святых – что можно делать в этот день

День памяти Севастийских мучеников приходится на период Великого поста, поэтому традиции этого праздника сочетают церковные и народные обычаи.

В этот день верующие посещают церковное богослужение или молятся дома, вспоминая подвиг святых мучеников и прося в молитве силы в испытаниях.

Также принято помогать ближним или делать добрые дела, сохранять сдержанность и спокойствие, как это делают в период поста.

В украинской народной традиции этот день также связывали с приходом весны. В некоторых регионах существовал обычай печь постное печенье в форме птичек – жаворонков, символизировавших возвращение тепла.

Сорок святых – что нельзя делать

Как и в другие дни Великого поста, на праздник Сорока мучеников соблюдаются определенные ограничения.

В частности, в народной традиции считается, что в этот день не стоит:

ссориться, ругаться или обижать других;

заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости;

устраивать шумные развлечения;

нарушать постные ограничения в еде.

Основная идея этого дня – сосредоточение на духовной жизни, молитве и добрых делах.

Сорок святых – народные приметы

В народном календаре Сорок святых также связывали с погодными приметами и приходом весны. Самые распространенные приметы этого дня:

если погода теплая – весна будет ранней;

если мороз – холод может держаться еще несколько недель;

если прилетели птицы – скоро установится настоящее весеннее тепло;

ясный день предвещает хорошую погоду на ближайшие недели.

В народе верили, что с этого дня начинается настоящий приход весны, а птицы возвращаются из теплых краев.

