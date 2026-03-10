Сегодня, 10 марта, в Украине отмечают День Государственного гимна и чтят память Тараса Шевченко.

В мире на эту дату приходятся Международный день женщин-судей, День Марио, Международный день парика, Международный день удивительности и Международный день волынки.

Верующие сегодня вспоминают святых мучеников Кондрата, Киприана и других, а также преподобную Анастасию.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали главное об этом дне — какие праздники отмечают 10 марта 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 10 марта 2026 года

Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Кондрата, Киприана и других, а также преподобной Анастасии.

По преданию, святой Кондрат провел детство и юность в пустыне. Во взрослом возрасте он встретил христиан, благодаря которым уверовал. Впоследствии Кондрат овладел грамотой, получил знания в медицине и стал известным целителем.

К нему часто приходили ученики и последователи – среди них Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Крискент и другие, чтобы услышать его духовные наставления.

Во время гонений на христиан по приказу императора Декия Кондрата вместе с его товарищами арестовали. Несмотря на жестокие испытания, они не отреклись от веры и приняли мученическую смерть.

Также в этот день почитают преподобную Анастасию Патрикию. Она жила в VI веке в Константинополе и происходила из знатной семьи.

После смерти мужа Анастасия отказалась от роскошной жизни и отправилась в Египет, где основала небольшой монастырь и посвятила себя молитве.

Когда император Юстиниан захотел разыскать ее, чтобы взять в жены, подвижница скрылась в пустыне и по совету старца Даниила жила под видом мужчины-монаха.

В строгом затворе она провела около 28 лет, ведя аскетическую жизнь в молитве и посте.

Какой сегодня, 10 марта 2026 года, день в Украине

10 марта в нашей стране отмечают День Государственного гимна Украины.

Именно в этот день в 1865 году песня Ще не вмерла України і слава, і воля впервые прозвучала публично. Это произошло в польском городе Перемышль во время концерта, посвященного годовщине смерти Тараса Шевченко. Произведение прозвучало как финальная композиция.

Слова гимна написал поэт Павел Чубинский, а музыку создал композитор Михаил Вербицкий.

Также 10 марта в Украине традиционно чтят память Тараса Шевченко — выдающегося поэта, художника и мыслителя, который стал символом украинской культуры и борьбы за свободу.

Кто празднует день ангела 10 марта 2026 года

Именины в этот день среди мужчин отмечают Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил и Павел. Среди женщин — Анастасия, Василиса и Галина.

Не забудьте поздравить знакомых и пожелать им здоровья, мира и Божьей защиты.

Что нельзя делать 10 марта 2026 года

Громко праздновать и устраивать шумные развлечения.

Злоупотреблять алкоголем.

Есть животную пищу — продолжается Великий пост.

Выполнять мелкую и рутинную работу.

Вступать в конфликты и поддаваться негативным эмоциям.

Напрягать зрение.

Заниматься самолечением или нетрадиционными практиками.

Что можно делать сегодня

Этот день традиционно посвящают молитве и духовным размышлениям.

Хорошо вспомнить святых мучеников, поставить свечу в храме за здоровье близких и попросить защиты для своей семьи.

Время считается благоприятным для планирования больших дел и определения жизненных целей. Также можно обдумывать профессиональные изменения или карьерные решения.

По возможности примите участие в совместных мероприятиях — семейных встречах и коллективных обсуждениях. В работе день считается удачным для командной деятельности и совместного решения задач.

Также сегодня хорошо помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Народные приметы на 10 марта 2026 года

Если в этот день метель — снег скоро растает.

Вороны кружат в небе — ожидайте потепления.

Ночное небо без облаков — лето будет жарким.

Найти подкову на дороге — к счастью.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.