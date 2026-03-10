Какой праздник 10 марта 2026 года: не напрягайте зрение и не занимайтесь самолечением
Сегодня, 10 марта, в Украине отмечают День Государственного гимна и чтят память Тараса Шевченко.
В мире на эту дату приходятся Международный день женщин-судей, День Марио, Международный день парика, Международный день удивительности и Международный день волынки.
Верующие сегодня вспоминают святых мучеников Кондрата, Киприана и других, а также преподобную Анастасию.
Факты ICTV собрали главное об этом дне — какие праздники отмечают 10 марта 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 10 марта 2026 года
- Какой сегодня, 10 марта 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 10 марта 2026 года
- Что нельзя делать 10 марта 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 10 марта 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 10 марта 2026 года
Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Кондрата, Киприана и других, а также преподобной Анастасии.
По преданию, святой Кондрат провел детство и юность в пустыне. Во взрослом возрасте он встретил христиан, благодаря которым уверовал. Впоследствии Кондрат овладел грамотой, получил знания в медицине и стал известным целителем.
К нему часто приходили ученики и последователи – среди них Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Крискент и другие, чтобы услышать его духовные наставления.
Во время гонений на христиан по приказу императора Декия Кондрата вместе с его товарищами арестовали. Несмотря на жестокие испытания, они не отреклись от веры и приняли мученическую смерть.
Также в этот день почитают преподобную Анастасию Патрикию. Она жила в VI веке в Константинополе и происходила из знатной семьи.
После смерти мужа Анастасия отказалась от роскошной жизни и отправилась в Египет, где основала небольшой монастырь и посвятила себя молитве.
Когда император Юстиниан захотел разыскать ее, чтобы взять в жены, подвижница скрылась в пустыне и по совету старца Даниила жила под видом мужчины-монаха.
В строгом затворе она провела около 28 лет, ведя аскетическую жизнь в молитве и посте.
Какой сегодня, 10 марта 2026 года, день в Украине
10 марта в нашей стране отмечают День Государственного гимна Украины.
Именно в этот день в 1865 году песня Ще не вмерла України і слава, і воля впервые прозвучала публично. Это произошло в польском городе Перемышль во время концерта, посвященного годовщине смерти Тараса Шевченко. Произведение прозвучало как финальная композиция.
Слова гимна написал поэт Павел Чубинский, а музыку создал композитор Михаил Вербицкий.
Также 10 марта в Украине традиционно чтят память Тараса Шевченко — выдающегося поэта, художника и мыслителя, который стал символом украинской культуры и борьбы за свободу.
Кто празднует день ангела 10 марта 2026 года
Именины в этот день среди мужчин отмечают Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил и Павел. Среди женщин — Анастасия, Василиса и Галина.
Не забудьте поздравить знакомых и пожелать им здоровья, мира и Божьей защиты.
Что нельзя делать 10 марта 2026 года
- Громко праздновать и устраивать шумные развлечения.
- Злоупотреблять алкоголем.
- Есть животную пищу — продолжается Великий пост.
- Выполнять мелкую и рутинную работу.
- Вступать в конфликты и поддаваться негативным эмоциям.
- Напрягать зрение.
- Заниматься самолечением или нетрадиционными практиками.
Что можно делать сегодня
Этот день традиционно посвящают молитве и духовным размышлениям.
Хорошо вспомнить святых мучеников, поставить свечу в храме за здоровье близких и попросить защиты для своей семьи.
Время считается благоприятным для планирования больших дел и определения жизненных целей. Также можно обдумывать профессиональные изменения или карьерные решения.
По возможности примите участие в совместных мероприятиях — семейных встречах и коллективных обсуждениях. В работе день считается удачным для командной деятельности и совместного решения задач.
Также сегодня хорошо помогать тем, кто нуждается в поддержке.
Народные приметы на 10 марта 2026 года
- Если в этот день метель — снег скоро растает.
- Вороны кружат в небе — ожидайте потепления.
- Ночное небо без облаков — лето будет жарким.
- Найти подкову на дороге — к счастью.