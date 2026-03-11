Мастерам своего дела: поздравления во Всемирный день сантехника 2026
Всемирный день сантехника ежегодно отмечается 11 марта. Дата остается неизменной и в 2026 году.
В этот день поздравляют мастеров, без которых трудно представить комфорт современной жизни, ведь всем нам хочется, чтобы дома была вода и исправно работали батареи и канализация.
Факты ICTV узнали, как возник этот праздник, и подготовили поздравления с Днем сантехника в стихах и картинках.
День сантехника 2026 – история праздника
Всемирный день сантехника (World Plumbing Day) учредил Всемирный совет сантехников, который решил привлечь внимание к значению сантехники для здоровья и благополучия людей.
Для этого организация сотрудничает с различными международными институтами, в частности с Всемирной организацией здравоохранения.
Цель праздника – напомнить, что работа сантехников напрямую влияет на санитарные условия жизни, доступ к чистой воде и комфорт в домах. Именно поэтому Всемирный день сантехника считается важным профессиональным праздником во многих странах.
Ежегодно 11 марта его отмечают водопроводчики, монтажники, инженеры и проектировщики систем водоснабжения, отопления и канализации.
Всемирный день сантехника 2026 – поздравления в картинках
Если у вас есть знакомые мастера, обязательно поблагодарите их за тот комфорт, в котором вы живете.
Всемирный день сантехника 2026 – поздравления в стихах
Всем известно, что сантехник,
В доме первый человек,
Без него не обойтись нам,
Не наладить кран вовек!
Чтоб работали все трубы,
И текла в домах вода,
Чтобы не было авралов
Ни за что и никогда!
***
У тебя, сантехник, золотые руки,
С множеством работы, ты не знаешь скуки,
Починить, поправить, где-то заменить,
Кран или трубу, чтоб воде не лить,
И пускай в твой праздник, все будет исправно,
Пожелать хочу тебе, чтобы жил ты, славно!
***
В любой беде поможешь,
Все починишь, поправишь!
С профессиональным днем поздравления,
Самые искренние пожелания!
***
Номер твой, сантехник,
Наизусть мы знаем,
Если что случилось,
Сразу набираем!
У тебя, сантехник,
Руки золотые,
И с водой проблемы
Ты решишь ты любые!
***
В мире труб, колен и кранов
Просто маги и титаны!
Без вас не представить в доме уют.
Пускай все пробелмы вас обойдут!