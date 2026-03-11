Всемирный день сантехника ежегодно отмечается 11 марта. Дата остается неизменной и в 2026 году.

В этот день поздравляют мастеров, без которых трудно представить комфорт современной жизни, ведь всем нам хочется, чтобы дома была вода и исправно работали батареи и канализация.

Факты ICTV узнали, как возник этот праздник, и подготовили поздравления с Днем сантехника в стихах и картинках.

День сантехника 2026 – история праздника

Всемирный день сантехника (World Plumbing Day) учредил Всемирный совет сантехников, который решил привлечь внимание к значению сантехники для здоровья и благополучия людей.

Для этого организация сотрудничает с различными международными институтами, в частности с Всемирной организацией здравоохранения.

Цель праздника – напомнить, что работа сантехников напрямую влияет на санитарные условия жизни, доступ к чистой воде и комфорт в домах. Именно поэтому Всемирный день сантехника считается важным профессиональным праздником во многих странах.

Ежегодно 11 марта его отмечают водопроводчики, монтажники, инженеры и проектировщики систем водоснабжения, отопления и канализации.

Всемирный день сантехника 2026 – поздравления в картинках

Если у вас есть знакомые мастера, обязательно поблагодарите их за тот комфорт, в котором вы живете.

Поздравления с Днем сантехника 2026 в картинках

Открытки ко Всемирному дню сантехника 2026

С Всемирным днем сантехника – открытки

Картинки с поздравлением ко Дню сантехника 2026

С Днем сантехника – лучшие поздравления

Всемирный день сантехника 2026 – поздравления в стихах

Всем известно, что сантехник,
В доме первый человек,
Без него не обойтись нам,
Не наладить кран вовек!

Чтоб работали все трубы,
И текла в домах вода,
Чтобы не было авралов
Ни за что и никогда!

***

У тебя, сантехник, золотые руки,
С множеством работы, ты не знаешь скуки,
Починить, поправить, где-то заменить,
Кран или трубу, чтоб воде не лить,
И пускай в твой праздник, все будет исправно,
Пожелать хочу тебе, чтобы жил ты, славно!

***

В любой беде поможешь,
Все починишь, поправишь!
С профессиональным днем поздравления,
Самые искренние пожелания!

***

Номер твой, сантехник,
Наизусть мы знаем,
Если что случилось,
Сразу набираем!

У тебя, сантехник,
Руки золотые,
И с водой проблемы
Ты решишь ты любые!

***

В мире труб, колен и кранов
Просто маги и титаны!
Без вас не представить в доме уют.
Пускай все пробелмы вас обойдут!

