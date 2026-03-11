Сегодня, 11 марта, в мире отмечают Всемирный день сантехника, День инструментов, День разоблачения, День No-Code, а также Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино.

Кроме того, в этот день вспоминают важное событие новейшей истории – 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию Covid-19.

По церковному календарю в этот день чтят память святого Софрония, патриарха Иерусалимского.

Факты ICTV собрали главные сведения о дате 11 марта — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 11 марта 2026 года

Верующие вспоминают святого Софрония, патриарха Иерусалимского. Он родился около 560 года в Дамаске в Византийской империи, получил хорошее образование и совершил паломничество в Святую землю, где посещал монастыри и знакомился с аскетами.

В монастыре Феодосия Великого он познакомился с монахом Иваном Мосхом, который стал его духовным наставником. Вместе они путешествовали по Малой Азии и Сирии.

В 580 году в Египте Софроний принял монашеский постриг. В 634 году его избрали патриархом Иерусалимским. Почти сразу он созвал в Иерусалиме Синод епископов, который осудил ересь монотелитов.

Во время мусульманского завоевания Леванта Софроний руководил обороной Иерусалима, однако в конце концов город пришлось сдать халифу Умару. При этом было заключено соглашение, гарантировавшее свободу вероисповедания христианам, евреям и зороастрийцам.

Святой умер 11 марта 638 года. Он оставил после себя жития святых, синодальное письмо и богослужебные песнопения.

Кто празднует день ангела 11 марта 2026 года

В этот день именины отмечают Василий, Георгий, Иван, Ефим.

Что нельзя делать 11 марта 2026 года

Ссориться, ругаться и завидовать.

Выяснять отношения — конфликты могут затянуться.

Проводить хирургические вмешательства без острой необходимости.

Гонять с двора птиц, ведь они начинают вьют гнезда.

Рассыпать мелкие деньги — это может привести к финансовым потерям.

Что можно делать сегодня

В народе говорили, что в этот день начинает кувать кукушка. Услышав ее первое пение, загадывали желание — по поверью, оно может осуществиться. Чтобы весь год водились деньги, советовали позвонить мелочью в кармане.

Астрологи отмечают, что этот день имеет сильную энергетику. Он благоприятен для активных действий, определения жизненных целей, смены работы или начала новых дел.

Хорошо проводить коллективные мероприятия, обучение или обсуждения. Также это удачное время для духовного осмысления событий и самопознания.

Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься физической активностью или тренировками. В 21-й лунный день стоит обратить внимание на здоровье печени, поэтому желательно ограничить употребление сладостей и алкоголя.

Луна находится в знаке Стрельца. В такие дни растет интерес к общественной жизни, обучению и получению новых знаний. Это благоприятный период для преподавательской деятельности и передачи опыта.

Народные приметы на 11 марта 2026 года

Холодный и сильный ветер — весна будет теплой.

Журавли летят низко над землей — к дождю.

Утром появился пушистый иней — к хорошей погоде.

Вороны сидят на земле стаями — к ухудшению погоды.

После обеда дует северный ветер — в июне будет много дождей.

