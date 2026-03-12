Какой праздник 12 марта 2026 года и какие поступки принесут хорошие результаты
Сегодня, 12 марта, отмечают Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день почки, Всемирный день борьбы с глаукомой, День организации домашнего офиса, Международный день школьного питания, День Солнца-Земли и Всемирный день ананаса.
Также по ацтекскому календарю на рассвете 12 марта наступает Новый год.
По церковному календарю в этот день чтят память святого преподобного исповедника Феофана Сигрийского.
Факты ICTV собрали главные сведения о дате 12 марта — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 12 марта 2026 года
- Кто празднует день ангела 12 марта 2026 года
- Что нельзя делать 12 марта 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 12 марта 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 12 марта 2026 года
Православная церковь 12 марта чтит святого преподобного исповедника Феофана Сигрийского.
Его имя переводится как “богоявленный”. С юных лет он стремился к духовной жизни и ревностно следовал христианским наставлениям. Когда пришло время жениться, Феофан взял в жены Ирину — дочь вельможи. Супруги договорились жить в чистоте и посвятить себя молитве и духовному служению.
Впоследствии Ирина приняла монашество, а Феофан поселился в монастыре в Сигрийских горах. Там он завоевал уважение среди братии и стал игуменом.
По преданию, Феофан обладал даром исцеления. Он также известен как автор летописи, в которой описал церковные и государственные события с 285 по 813 год.
Во время правления императора-иконоборца Льва Армянина Феофан был заключен в тюрьму за преданность почитанию икон. После пыток он умер в тюрьме. Его монастырь был сожжен, а монахи разогнаны, однако впоследствии обитель восстановили и перенесли туда мощи святого.
Кто празднует день ангела 12 марта 2026 года
Именины в этот день отмечают Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей.
Что нельзя делать 12 марта 2026 года
- Ссориться, злиться и ругаться.
- Выносить мусор вечером.
- Выходить из дома поздно без необходимости.
- Злоупотреблять алкоголем.
- Начинать новые важные дела или отправляться в дальние путешествия.
- Допускать физическую или эмоциональную перегрузку.
Что можно делать сегодня
День связан с мудростью, знаниями и духовным развитием. Его считают благоприятным для обучения, размышлений и передачи опыта другим. Поэтому стоит уделить время самообразованию, чтению или обсуждению важных идей.
Астрологи отмечают, что энергия дня способствует получению новых знаний и практическому применению накопленного опыта. Это хорошее время для наставничества, обучения и передачи своих умений другим людям. Также день считается удачным для работы внутри коллектива, планирования дел и поддержки благотворительных инициатив.
Этот период подходит для заботы о детях, учениках или младших коллегах. Считается, что щедрость и помощь другим в этот день могут принести хорошие результаты в будущем.
Народные приметы на 12 марта 2026 года
- Иней на деревьях — июнь будет дождливым.
- Солнечный и ясный день — весна будет теплой.
- Туман поднимается вверх — к дождю, опускается — к ясной погоде.
- Если ива выпустила первые листья — пришло время сеять ранние овощи и зелень.