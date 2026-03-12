Сегодня, 12 марта, отмечают Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день почки, Всемирный день борьбы с глаукомой, День организации домашнего офиса, Международный день школьного питания, День Солнца-Земли и Всемирный день ананаса.

Также по ацтекскому календарю на рассвете 12 марта наступает Новый год.

По церковному календарю в этот день чтят память святого преподобного исповедника Феофана Сигрийского.

Факты ICTV собрали главные сведения о дате 12 марта — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 12 марта 2026 года

Православная церковь 12 марта чтит святого преподобного исповедника Феофана Сигрийского.

Его имя переводится как “богоявленный”. С юных лет он стремился к духовной жизни и ревностно следовал христианским наставлениям. Когда пришло время жениться, Феофан взял в жены Ирину — дочь вельможи. Супруги договорились жить в чистоте и посвятить себя молитве и духовному служению.

Впоследствии Ирина приняла монашество, а Феофан поселился в монастыре в Сигрийских горах. Там он завоевал уважение среди братии и стал игуменом.

По преданию, Феофан обладал даром исцеления. Он также известен как автор летописи, в которой описал церковные и государственные события с 285 по 813 год.

Во время правления императора-иконоборца Льва Армянина Феофан был заключен в тюрьму за преданность почитанию икон. После пыток он умер в тюрьме. Его монастырь был сожжен, а монахи разогнаны, однако впоследствии обитель восстановили и перенесли туда мощи святого.

Кто празднует день ангела 12 марта 2026 года

Именины в этот день отмечают Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей.

Что нельзя делать 12 марта 2026 года

Ссориться, злиться и ругаться.

Выносить мусор вечером.

Выходить из дома поздно без необходимости.

Злоупотреблять алкоголем.

Начинать новые важные дела или отправляться в дальние путешествия.

Допускать физическую или эмоциональную перегрузку.

Что можно делать сегодня

День связан с мудростью, знаниями и духовным развитием. Его считают благоприятным для обучения, размышлений и передачи опыта другим. Поэтому стоит уделить время самообразованию, чтению или обсуждению важных идей.

Астрологи отмечают, что энергия дня способствует получению новых знаний и практическому применению накопленного опыта. Это хорошее время для наставничества, обучения и передачи своих умений другим людям. Также день считается удачным для работы внутри коллектива, планирования дел и поддержки благотворительных инициатив.

Этот период подходит для заботы о детях, учениках или младших коллегах. Считается, что щедрость и помощь другим в этот день могут принести хорошие результаты в будущем.

Народные приметы на 12 марта 2026 года

Иней на деревьях — июнь будет дождливым.

Солнечный и ясный день — весна будет теплой.

Туман поднимается вверх — к дождю, опускается — к ясной погоде.

Если ива выпустила первые листья — пришло время сеять ранние овощи и зелень.

