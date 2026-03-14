Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца и День землеустроителя.

В мире в этот день отмечают Международный день числа Пи, Международный день математики, День генеалогии, Международный день вопросов, День гения, Международный день рек и Международный день поясных сумок.

Верующие вспоминают благоверного великого князя киевского Ростислава.

Факты ICTV собрали главное об этом дне — какие праздники отмечают 14 марта 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 14 марта 2026 года

Православная церковь в этот день чтит память благоверного великого князя киевского Ростислава (в крещении Михаила) – одного из выдающихся государственных и церковных деятелей Украины-Руси XII века.

Он был сыном великого князя киевского Мстислава Владимировича и внуком Владимира Мономаха. Ростислав прославился как мудрый правитель и миротворец, который пытался улаживать межкняжеские конфликты и поддерживал развитие христианской церкви.

При его правлении активно развивалось Смоленское княжество, строились новые города и храмы. Именно он добился создания отдельной Смоленской епархии, что способствовало распространению христианства на этих землях.

Князь умер 14 марта 1167 года по дороге в Киев. Его похоронили в Федоровском монастыре.

Какой сегодня, 14 марта 2026 года, день в Украине

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, установленный в 2017 году.

Дату выбрали в честь событий 2014 года, когда после Революции достоинства первые добровольцы прибыли на полигон в Новых Петровцах для формирования добровольческих батальонов.

Именно добровольческие подразделения стали одними из первых, кто встал на защиту Украины после начала российской агрессии. Они сыграли важную роль в сдерживании врага в первые месяцы войны.

В 2018 году НБУ выпустил памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Дню украинского добровольца. На ней изображены герб Украины, мечи, карта государства и символическая птица Феникс, возрождающаяся из пепла.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году добровольческое движение в Украине получило новую волну. Тысячи людей снова добровольно встали на защиту страны, вступив в ряды Сил обороны.

Также во вторую субботу марта в Украине отмечают День землеустроителя – профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере распределения и управления земельными ресурсами.

Землеустроители занимаются планированием территорий, ведением земельного кадастра и контролем за рациональным использованием земель. Именно земля является одним из ценнейших ресурсов государства, поэтому работа этих специалистов имеет большое значение для развития страны.

Кто празднует день ангела 14 марта 2026 года

Именины в этот день отмечают все, кого зовут Михаил или Ростислав.

Что нельзя делать 14 марта 2026 года

Ссориться, ругаться или желать кому-то зла.

Рубить дрова или работать с острыми инструментами.

Точить ножи.

Чрезмерно переутомляться.

Что можно делать сегодня

Этот день традиционно посвящают молитве, духовным размышлениям и помощи ближним.

Также считается, что сегодня хорошо давать организму физическую нагрузку, начинать долгосрочные проекты и завершать дела, которые долго откладывались.

Еще в этот день важно заботиться о домашних животных, которые, по поверьям, могут чувствовать энергию человека.

Народные приметы на 14 марта 2026 года

Мороз в этот день — к теплому лету.

Мокрая или дождливая погода — к скорой весне.

Гром 14 марта — лето будет урожайным.

Воробьи купаются в пыли — скоро придет тепло.

Высокие облака — к улучшению погоды.

Если дятел стучит по сухому дереву — скоро потеплеет.

