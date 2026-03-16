Сегодня, 16 марта, в мире отмечают День свободы информации, День без селфи, День панды и День черной прессы.

В церковном календаре в этот день почитают святого мученика Савина Ермопольского, а также продолжается четвертая седмица Великого поста.

Факты ICTV собрали главную информацию об этой дате — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, кто празднует именины, что можно и нельзя делать, а также какие народные приметы связаны с 16 марта.

Какой сегодня церковный праздник — 16 марта 2026 года

По ново.лианскому календарю 16 марта православная церковь чтит память святого мученика Савина Ермопольского.

Он жил в Египте и был правителем города Ермополь. Во время преследований христиан по приказу императора Диоклетиана Савин вынужден был покинуть город и скрываться в отдаленной деревне.

По преданию, святой помогал бедным и поддерживал нуждающихся. Однако один из нищих, которому он ранее помогал, выдал его властям. Савина вместе с другими христианами схватили, подвергли пыткам и в конце концов утопили в Ниле.

Также 16 марта приходится на четвертую неделю Великого поста, период духовного сосредоточения, молитвы и воздержания.

Кто празднует день ангела 16 марта 2026 года

Именины в этот день отмечают Денис, Иван, Александр, Павел и Роман.

Что нельзя делать 16 марта 2026 года

Давать деньги в долг — считалось, что это может привести к финансовым трудностям в течение года.

Разжигать костры без необходимости — чтобы избежать пожаров или несчастий.

Начинать важные дела или крупные финансовые операции.

Чрезмерно нагружать организм физически.

Ссориться, поддаваться гордыне или провоцировать конфликты.

Замыкаться в себе и избегать общения с близкими.

Что можно делать сегодня

В народной традиции этот день называют Савиным или Визковым, ведь именно в этот период хозяева начинали готовить повозки к летнему сезону — осматривали и ремонтировали повозки, ведь сани после таяния снега уже становились ненужными.

Считалось, что в этот день хорошо заниматься подготовкой к весенним работам, планированием дел и упорядочиванием хозяйства.

Также день благоприятен для спокойного общения с близкими людьми и проведения времени в семейном кругу.

Народные приметы на 16 марта 2026 года

Птицы купаются в лужах — скоро потеплеет.

Птицы летают кругами над домом — ждите теплой погоды.

В реках мало воды — год может быть неурожайным.

Солнечный день — весна будет ранней и теплой.

Связанные темы:

