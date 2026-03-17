Сегодня, 17 марта, в Украине отмечают День работника мобилизационной службы.

В мире в этот день празднуют День святого Патрика и Всемирный день социальной работы.

Верующие 17 марта чтят память преподобного Алексея, человека Божьего. В народном календаре эта дата известна как Теплый Алексей — день, символизирующий окончательный отступ зимы и приход весны.

Факты ICTV собрали основную информацию об этом дне — какие праздники отмечаются 17 марта 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто отмечает именины.

Какой сегодня церковный праздник – 17 марта 2026 года

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Алексея, человека Божьего. В народе этот праздник называют Теплым Алексеем.

Святой жил в конце IV — начале V века и происходил из знатного римского рода. По желанию родителей он женился совсем молодым, однако вскоре решил посвятить жизнь служению Богу.

После свадьбы Алексей покинул родной дом и отправился в странствие. Около 17 лет он прожил в странах Востока — на территории современных Турции и Сирии, ведя скромную аскетическую жизнь.

Впоследствии он вернулся в Рим, но не раскрыл родителям, кем он является на самом деле. Святой жил возле их дома как нищий, питался остатками со стола и терпел унижения от слуг.

Так он прожил еще 17 лет. Только после его смерти стало известно, кем был этот бедный странник — возле него нашли записку с описанием его жизни.

В народной традиции день памяти святого назвали Теплым Алексеем, ведь он приходится на период весенних оттепелей.

Какой сегодня, 17 марта 2026 года, день в Украине

17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника — профессиональный праздник специалистов, отвечающих за мобилизационную подготовку государства.

Праздник ввели в 2000 году. Сначала его отмечали 14 сентября, однако затем дату изменили.

17 марта выбрали символически. Именно в этот день в 2014 году, после начала российской агрессии, в соответствии с указом президента в Украине стартовала первая волна мобилизации.

Тогда в ряды Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, СБУ и Государственной пограничной службы призвали тысячи военнообязанных и резервистов.

Кто отмечает день ангела 17 марта 2026 года

Именины в этот день отмечают Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей и Павел.

Не забудьте поздравить знакомых и пожелать им здоровья, мира и Божьей защиты.

Чего нельзя делать 17 марта 2026 года

Ссориться, ругаться и конфликтовать.

Противостоять Богу и проявлять злость по отношению к другим людям.

Планировать дальнюю поездку — считалось, что она может оказаться неудачной.

Давать в долг вещи или продукты, если в доме есть маленький ребенок. По народным поверьям, так можно “отдать его счастливую судьбу”.

Начинать тяжелую работу — в народе верили, что труд в день Теплого Алексея может прогневать весну.

Что можно делать сегодня

В этот день верующие обращаются с молитвами к преподобному Алексею. Его просят о духовной поддержке, защите от алчности и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

В народе верили, что именно в день Теплого Алексея зима окончательно отступает и начинается настоящая весна. Поэтому хозяева готовили садовый инвентарь и планировали предстоящие полевые работы.

Также в этот день собирали березовые почки и березовый сок. Считалось, что в этот период они обладают особой целебной силой.

В древности девушки выходили в поле с пирогами и полотном, символически призывая весну. Подарки оставляли на земле как просьбу о теплой погоде и урожае.

Пчеловоды в теплую погоду могли выставлять ульи на улицу и выпускать пчел на первый облет.

Народные приметы на 17 марта 2026 года

Теплая погода на Алексея — год будет урожайным.

Холодный день — к затяжной весне.

Если на орешнике появились сережки — зима окончательно отступила.

Первый облет пчел — к большому сбору меда.

Журавли или аисты вернулись — весна будет теплой.

Большие ручьи и паводки — к холодному и дождливому лету.

Скворцы прячутся, а гуси летают высоко — ожидайте непогоды.

