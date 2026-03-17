Какой праздник 17 марта 2026 года и о чем просят Теплого Алексея
Сегодня, 17 марта, в Украине отмечают День работника мобилизационной службы.
В мире в этот день празднуют День святого Патрика и Всемирный день социальной работы.
Верующие 17 марта чтят память преподобного Алексея, человека Божьего. В народном календаре эта дата известна как Теплый Алексей — день, символизирующий окончательный отступ зимы и приход весны.
Факты ICTV собрали основную информацию об этом дне — какие праздники отмечаются 17 марта 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто отмечает именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 17 марта 2026 года
- Какой сегодня, 17 марта 2026 года, день в Украине
- Кто отмечает день ангела 17 марта 2026 года
- Что нельзя делать 17 марта 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 17 марта 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 17 марта 2026 года
Православная церковь в этот день чтит память преподобного Алексея, человека Божьего. В народе этот праздник называют Теплым Алексеем.
Святой жил в конце IV — начале V века и происходил из знатного римского рода. По желанию родителей он женился совсем молодым, однако вскоре решил посвятить жизнь служению Богу.
После свадьбы Алексей покинул родной дом и отправился в странствие. Около 17 лет он прожил в странах Востока — на территории современных Турции и Сирии, ведя скромную аскетическую жизнь.
Впоследствии он вернулся в Рим, но не раскрыл родителям, кем он является на самом деле. Святой жил возле их дома как нищий, питался остатками со стола и терпел унижения от слуг.
Так он прожил еще 17 лет. Только после его смерти стало известно, кем был этот бедный странник — возле него нашли записку с описанием его жизни.
В народной традиции день памяти святого назвали Теплым Алексеем, ведь он приходится на период весенних оттепелей.
Какой сегодня, 17 марта 2026 года, день в Украине
17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника — профессиональный праздник специалистов, отвечающих за мобилизационную подготовку государства.
Праздник ввели в 2000 году. Сначала его отмечали 14 сентября, однако затем дату изменили.
17 марта выбрали символически. Именно в этот день в 2014 году, после начала российской агрессии, в соответствии с указом президента в Украине стартовала первая волна мобилизации.
Тогда в ряды Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, СБУ и Государственной пограничной службы призвали тысячи военнообязанных и резервистов.
Кто отмечает день ангела 17 марта 2026 года
Именины в этот день отмечают Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей и Павел.
Не забудьте поздравить знакомых и пожелать им здоровья, мира и Божьей защиты.
Чего нельзя делать 17 марта 2026 года
- Ссориться, ругаться и конфликтовать.
- Противостоять Богу и проявлять злость по отношению к другим людям.
- Планировать дальнюю поездку — считалось, что она может оказаться неудачной.
- Давать в долг вещи или продукты, если в доме есть маленький ребенок. По народным поверьям, так можно “отдать его счастливую судьбу”.
- Начинать тяжелую работу — в народе верили, что труд в день Теплого Алексея может прогневать весну.
Что можно делать сегодня
В этот день верующие обращаются с молитвами к преподобному Алексею. Его просят о духовной поддержке, защите от алчности и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.
В народе верили, что именно в день Теплого Алексея зима окончательно отступает и начинается настоящая весна. Поэтому хозяева готовили садовый инвентарь и планировали предстоящие полевые работы.
Также в этот день собирали березовые почки и березовый сок. Считалось, что в этот период они обладают особой целебной силой.
В древности девушки выходили в поле с пирогами и полотном, символически призывая весну. Подарки оставляли на земле как просьбу о теплой погоде и урожае.
Пчеловоды в теплую погоду могли выставлять ульи на улицу и выпускать пчел на первый облет.
Народные приметы на 17 марта 2026 года
- Теплая погода на Алексея — год будет урожайным.
- Холодный день — к затяжной весне.
- Если на орешнике появились сережки — зима окончательно отступила.
- Первый облет пчел — к большому сбору меда.
- Журавли или аисты вернулись — весна будет теплой.
- Большие ручьи и паводки — к холодному и дождливому лету.
- Скворцы прячутся, а гуси летают высоко — ожидайте непогоды.