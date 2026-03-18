Какой праздник 18 марта 2026 года: не конфликтуйте и не вредите природе
Сегодня, 18 марта, во всем мире отмечают Всемирный день переработки — экологическую инициативу, напоминающую о важности ответственного потребления и повторного использования ресурсов.
В церковном календаре в этот день почитают святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Также продолжается период Великого поста.
Факты ICTV собрали основную информацию об этой дате — узнайте, какой сегодня церковный праздник, кто отмечает именины, что можно и нельзя делать, а также какие народные приметы связаны с 18 марта.
Какой сегодня церковный праздник — 18 марта 2026 года
По новоюлианскому календарю 18 марта православная церковь чтит память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Он был выдающимся богословом и катехизатором, возглавившим Иерусалимскую кафедру в IV веке. Кирилл активно отстаивал христианское учение, за что неоднократно подвергался преследованиям и изгнаниям.
В церковное наследие он вошел прежде всего как автор Катехитических бесед — проповедей, в которых объяснял основы веры, таинства и духовную жизнь христианина.
Также этот период приходится на Великий пост — время духовного очищения, воздержания и внутренней работы над собой.
Кто отмечает день ангела 18 марта 2026 года
Именины в этот день отмечают Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим и Наталья.
Чего нельзя делать 18 марта 2026 года
- Совершать любые проявления агрессии или насилия.
- Провоцировать конфликты, ссориться или поддаваться негативным эмоциям.
- Наносить вред природе — в частности, убивать насекомых или без необходимости срывать растения.
- Действовать импульсивно.
- Нарушать ограничения Великого поста — как в питании, так и в поведении.
Что можно делать сегодня
По оценкам астрологов, этот день считается благоприятным для внутренней работы, самоанализа и переосмысления жизненных ориентиров. Стоит сосредоточиться на собственном развитии, поиске ответов и понимании глубинных причин событий.
Хорошо планировать будущие дела, закладывать основу для новых проектов и решений. День подходит для обучения, получения новых знаний и передачи опыта.
В народной традиции считается, что полезно заниматься добрыми делами, помогать другим и поддерживать внутреннее равновесие. Также благоприятно уделять внимание духовной жизни — молитве, размышлениям, посещению храма.
Важно сохранять спокойствие и контролировать эмоции.
Народные приметы на 18 марта 2026 года
- Ясный день — к хорошему урожаю.
- Мороз задувает в дом — ждите затяжной весны.
- Если в этот день холодно — весна будет поздней.
- Оттепель 18 марта — к раннему потеплению.
- Снег или метель — весна задержится.