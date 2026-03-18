Сегодня, 23 марта, отмечают Всемирный день метеоролога, который чествует труд специалистов, прогнозирующих погоду и исследующих климатические процессы.

Также на эту дату приходится Всемирный день медведя, посвященный сохранению этих мощных животных в дикой природе, а еще День атеиста, подчеркивающий значение свободы мировоззрения и вероисповедания.

Кроме того, ежегодно 23 марта во всем мире отмечают современный праздник индустрии красоты — День красивого взгляда, посвященный специалистам по уходу за бровями и ресницами.

Сейчас смотрят

В этот день православная церковь вспоминает подвиг преподобномученика Никона, епископа Сицилийского, который погиб за веру вместе со своими учениками. Также на этот день приходится начало пятой седмицы Великого поста.

Какой сегодня церковный праздник – 23 марта 2026 года

23 марта в православном календаре отмечают день памяти преподобномученика Никона и его 199 учеников.

Никон родился в Неаполе во влиятельной семье. Его мать была христианкой, а отец — язычником. Получив военное образование, Никон поступил в армию. Однажды, оказавшись в опасности на поле боя, он вспомнил материнские наставления, перекрестился и начал искренне молиться. Почувствовав внутреннюю силу и отвагу, воин одержал победу.

Вернувшись из похода, Никон решил принять крещение. В поисках наставника он добрался до епископа Феодосия, который не только крестил его, но и постриг в монахи. С тех пор он избрал путь служения Богу.

Девять его товарищей по оружию, вдохновившись его словами, присоединились к нему. Они поселились на горе в Сицилии, где разбили виноградники, молились и вели праведную жизнь. Однако язычники донесли о них местному правителю Квинтиану. Всех учеников Никона жестоко казнили, а его самого подвергли пыткам и в конце концов казнили, отрубив голову.

Какой сегодня, 23 марта 2026 года, день в Украине

В этот день профессиональный праздник отмечают украинские синоптики, ведь на 23 марта приходится Всемирный день метеоролога.

Метеорология играет важную роль в жизни общества, ведь точные прогнозы погоды помогают предотвращать стихийные бедствия, спасают жизни и минимизируют экономические потери.

Благодаря современным технологиям — спутникам, радарам и цифровому моделированию — ученые могут предсказывать не только краткосрочные изменения погоды, но и глобальные природные процессы, которые приобретают все большее значение в условиях изменений климата.

Кто празднует день ангела 23 марта 2026 года

Сегодня свои именины отмечают носители таких мужских имен, как Василий, Георгий, Илья, Макар, Алексей и Сергей. Среди девочек и женщин день ангела празднуют Анастасии, Варвары и Лидии.

Что нельзя делать 23 марта 2026 года

По народным верованиям, в этот день следует избегать беспорядка в доме, поскольку это может привести к финансовым трудностям.

Не рекомендуется оставлять деньги на виду — это считалось предвестником нищеты.

Сегодня не стоит ссориться, сквернословить и распространять сплетни.

Учитывая Великий пост следует воздержаться от потребления мясных и молочных продуктов.

Что можно делать сегодня

Традиционно этот день посвящали генеральной уборке. Хозяйки стирали постельное белье, вытирали пыль, мыли полы, наводили порядок в кладовых и кладовых. Также занимались благоустройством сада и огорода.

Считалось, что 23 марта — благоприятный день для высадки деревьев и ягодных кустов. Люди верили, что все посаженые растения хорошо приживутся и принесут обильный урожай.

Народные приметы на 23 марта 2026 года

Если в этот день прилетели зяблики — скоро потеплеет.

Беззвездное ночное небо предвещает похолодание.

Если утром мороз, а днем потеплело — в апреле стоит ждать хорошей погоды.

Услышали первый весенний гром — лето будет дождливым и прохладным.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.