Какой праздник 20 марта 2026 года и как скворцы связаны с погодой
Сегодня, 20 марта, в мире отмечают Международный день счастья, Всемирный день Земли, День весеннего равноденствия, Рамазан-байрам, Международный день астрологии, Всемирный день лягушек, Всемирный день воробья, Всемирный день театра для детей и юношества и День библиомании.
По церковному календарю почитают преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы.
Факты ICTV собрали основную информацию об этой дате — узнайте, какой сегодня церковный праздник, кто отмечает именины, что можно и нельзя делать, а также какие народные приметы связаны с 20 марта.
Какой сегодня церковный праздник — 20 марта 2026 года
По новоюлианскому календарю в этот день верующие чтят память преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия, Космы, Анастасия, Феоктиста и других отцов, убитых в монастыре святого Саввы.
По преданию, на монастырь напали сарацины, требуя от монахов сокровища. Не получив желаемого, они подвергли братию пыткам и убили.
Части монахов удалось спастись, а погибших впоследствии похоронили. Нападавшие, согласно легенде, умерли от внезапной болезни.
Кто отмечает день ангела 20 марта 2026 года
Именины в этот день отмечают Иван, Василий, Виктор, Максим, Никита, Сергей, Клавдия, Мария, Александра, Светлана и Ульяна.
Чего нельзя делать 20 марта 2026 года
- Переедать.
- Поддаваться агрессии, ссориться или действовать импульсивно.
- Чрезмерно нагружать себя физически.
Что можно делать сегодня
Этот день считается благоприятным для начала новых дел — от оздоровительных программ до крупных проектов. Хорошо реализовывать намеченные планы и закладывать основу для будущих решений.
Второй лунный день ассоциируется с щедростью, добротой и альтруизмом. В этот период стоит помогать другим, делиться ресурсами и поддерживать близких.
Считается, что в этот день организм лучше чувствует собственные потребности, поэтому стоит внимательнее относиться к питанию и образу жизни.
Народные приметы на 20 марта 2026 года
- Дождь — к богатому урожаю грибов.
- Много талой воды — будет обильная трава.
- Теплый день и морозная ночь — к солнечной погоде.
- Прилетели скворцы — весна окончательно наступила.