Сегодня, 20 марта, в мире отмечают Международный день счастья, Всемирный день Земли, День весеннего равноденствия, Рамазан-байрам, Международный день астрологии, Всемирный день лягушек, Всемирный день воробья, Всемирный день театра для детей и юношества и День библиомании.

По церковному календарю почитают преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы.

Факты ICTV собрали основную информацию об этой дате — узнайте, какой сегодня церковный праздник, кто отмечает именины, что можно и нельзя делать, а также какие народные приметы связаны с 20 марта.

Какой сегодня церковный праздник — 20 марта 2026 года

По новоюлианскому календарю в этот день верующие чтят память преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия, Космы, Анастасия, Феоктиста и других отцов, убитых в монастыре святого Саввы.

По преданию, на монастырь напали сарацины, требуя от монахов сокровища. Не получив желаемого, они подвергли братию пыткам и убили.

Части монахов удалось спастись, а погибших впоследствии похоронили. Нападавшие, согласно легенде, умерли от внезапной болезни.

Кто отмечает день ангела 20 марта 2026 года

Именины в этот день отмечают Иван, Василий, Виктор, Максим, Никита, Сергей, Клавдия, Мария, Александра, Светлана и Ульяна.

Чего нельзя делать 20 марта 2026 года

Переедать.

Поддаваться агрессии, ссориться или действовать импульсивно.

Чрезмерно нагружать себя физически.

Что можно делать сегодня

Этот день считается благоприятным для начала новых дел — от оздоровительных программ до крупных проектов. Хорошо реализовывать намеченные планы и закладывать основу для будущих решений.

Второй лунный день ассоциируется с щедростью, добротой и альтруизмом. В этот период стоит помогать другим, делиться ресурсами и поддерживать близких.

Считается, что в этот день организм лучше чувствует собственные потребности, поэтому стоит внимательнее относиться к питанию и образу жизни.

Народные приметы на 20 марта 2026 года

Дождь — к богатому урожаю грибов.

Много талой воды — будет обильная трава.

Теплый день и морозная ночь — к солнечной погоде.

Прилетели скворцы — весна окончательно наступила.

