День таксиста — это профессиональный праздник людей, которые ежедневно перевозят множество пассажиров и работают в любую погоду и в любое время суток.

Их работа требует внимательности, выдержки и быстрых решений, ведь каждая поездка — это ответственность за безопасность и комфорт в пути.

Факти ICTV узнали, когда отмечают День таксиста в 2026 году, и подготовили поздравления в стихах и картинках.

День таксиста 2026 — дата

Считается, что современная профессия таксиста сформировалась в Лондоне. Именно 22 марта 1907 года там впервые появились автомобили с таксометрами — устройствами для подсчета стоимости поездки.

Впрочем, еще раньше в Париже работали частные извозчики на конных экипажах — так называемые фиакры, которые и стали предшественниками современного такси.

Со временем эта профессия распространилась по всему миру. Сегодня такси — один из самых удобных видов транспорта, которым ежедневно пользуются миллионы людей.

Международный день таксиста ежегодно отмечается 22 марта — именно в память о появлении первых автомобилей с таксометрами в Лондоне.

Работа таксиста требует не только водительских навыков, но и выдержки, внимательности и умения быстро ориентироваться в городе. Водителям приходится работать в интенсивном ритме, общаться с разными людьми и принимать решения в сложных ситуациях.

День таксиста 2026 — поздравления в картинках

Если среди ваших знакомых есть водители такси — не забудьте поздравить их с профессиональным праздником.

День таксиста 2026 — поздравления в стихах

Днем таксиста! Пусть клиенты

Будут щедрыми всегда

На улыбки, комплименты,

Не грубят пусть никогда!

Труд достойную оплату

Непременно обретет,

И москаль из Украины

Обязательно уйдет!

***

Поздравляю вас, таксисты,

С днем профессиональным.

Пусть каждый будет пассажир

Для вас лишь идеальным.

Пустых и чистых вам дорог,

И выручки приличной.

В семье и дома пусть всегда

Все будет лишь отлично.

***

С Днем таксиста поздравляю

И желаю тебе счастья,

На авто своем любимом

К счастью и успеху мчаться!

Пусть сопутствует удача,

Удается все в работе,

Только радость и успех

Ждут тебя за поворотом!

***

С Днем таксиста поздравляем!

Дороги ровной пожелаем,

Всегда зеленого пути,

Поменьше пробок впереди.

Машина чтоб не подводила

И много денег приносила.

Всегда удачного пути

И только счастья впереди!

***

Город знаешь ты отлично,

За рулем сидишь давно.

Поздравляю с Днем таксиста!

Пусть все будет хорошо!

Жизни легкой и в достатке,

Заработка и добра,

Пассажиров не скандальных,

Счастья, радости всегда!

