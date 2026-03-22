Когда День таксиста в 2026 году и как поздравить тех, кто всегда за рулем
День таксиста — это профессиональный праздник людей, которые ежедневно перевозят множество пассажиров и работают в любую погоду и в любое время суток.
Их работа требует внимательности, выдержки и быстрых решений, ведь каждая поездка — это ответственность за безопасность и комфорт в пути.
Факти ICTV узнали, когда отмечают День таксиста в 2026 году, и подготовили поздравления в стихах и картинках.
День таксиста 2026 — дата
Считается, что современная профессия таксиста сформировалась в Лондоне. Именно 22 марта 1907 года там впервые появились автомобили с таксометрами — устройствами для подсчета стоимости поездки.
Впрочем, еще раньше в Париже работали частные извозчики на конных экипажах — так называемые фиакры, которые и стали предшественниками современного такси.
Со временем эта профессия распространилась по всему миру. Сегодня такси — один из самых удобных видов транспорта, которым ежедневно пользуются миллионы людей.
Международный день таксиста ежегодно отмечается 22 марта — именно в память о появлении первых автомобилей с таксометрами в Лондоне.
Работа таксиста требует не только водительских навыков, но и выдержки, внимательности и умения быстро ориентироваться в городе. Водителям приходится работать в интенсивном ритме, общаться с разными людьми и принимать решения в сложных ситуациях.
День таксиста 2026 — поздравления в картинках
Если среди ваших знакомых есть водители такси — не забудьте поздравить их с профессиональным праздником.
День таксиста 2026 — поздравления в стихах
Днем таксиста! Пусть клиенты
Будут щедрыми всегда
На улыбки, комплименты,
Не грубят пусть никогда!
Труд достойную оплату
Непременно обретет,
И москаль из Украины
Обязательно уйдет!
***
Поздравляю вас, таксисты,
С днем профессиональным.
Пусть каждый будет пассажир
Для вас лишь идеальным.
Пустых и чистых вам дорог,
И выручки приличной.
В семье и дома пусть всегда
Все будет лишь отлично.
***
С Днем таксиста поздравляю
И желаю тебе счастья,
На авто своем любимом
К счастью и успеху мчаться!
Пусть сопутствует удача,
Удается все в работе,
Только радость и успех
Ждут тебя за поворотом!
***
С Днем таксиста поздравляем!
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.
Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.
Всегда удачного пути
И только счастья впереди!
***
Город знаешь ты отлично,
За рулем сидишь давно.
Поздравляю с Днем таксиста!
Пусть все будет хорошо!
Жизни легкой и в достатке,
Заработка и добра,
Пассажиров не скандальных,
Счастья, радости всегда!