День таксиста — это профессиональный праздник людей, которые ежедневно перевозят множество пассажиров и работают в любую погоду и в любое время суток.

Их работа требует внимательности, выдержки и быстрых решений, ведь каждая поездка — это ответственность за безопасность и комфорт в пути.

Факти ICTV узнали, когда отмечают День таксиста в 2026 году, и подготовили поздравления в стихах и картинках.

День таксиста 2026 — дата

Считается, что современная профессия таксиста сформировалась в Лондоне. Именно 22 марта 1907 года там впервые появились автомобили с таксометрами — устройствами для подсчета стоимости поездки.

Впрочем, еще раньше в Париже работали частные извозчики на конных экипажах — так называемые фиакры, которые и стали предшественниками современного такси.

Со временем эта профессия распространилась по всему миру. Сегодня такси — один из самых удобных видов транспорта, которым ежедневно пользуются миллионы людей.

Международный день таксиста ежегодно отмечается 22 марта — именно в память о появлении первых автомобилей с таксометрами в Лондоне.

Работа таксиста требует не только водительских навыков, но и выдержки, внимательности и умения быстро ориентироваться в городе. Водителям приходится работать в интенсивном ритме, общаться с разными людьми и принимать решения в сложных ситуациях.

День таксиста 2026 — поздравления в картинках

Если среди ваших знакомых есть водители такси — не забудьте поздравить их с профессиональным праздником.

Поздравления с Днем таксиста 2026 в картинках

Открытки ко Дню таксиста 2026

С Днем таксиста — картинки

Картинки с поздравлениями ко Дню таксиста

С Днем таксиста — лучшие открытки

День таксиста 2026 — поздравления в стихах

Днем таксиста! Пусть клиенты
Будут щедрыми всегда
На улыбки, комплименты,
Не грубят пусть никогда!

Труд достойную оплату
Непременно обретет,
И москаль из Украины
Обязательно уйдет!

***

Поздравляю вас, таксисты,
С днем профессиональным.
Пусть каждый будет пассажир
Для вас лишь идеальным.

Пустых и чистых вам дорог,
И выручки приличной.
В семье и дома пусть всегда
Все будет лишь отлично.

***

С Днем таксиста поздравляю
И желаю тебе счастья,
На авто своем любимом
К счастью и успеху мчаться!

Пусть сопутствует удача,
Удается все в работе,
Только радость и успех
Ждут тебя за поворотом!

***

С Днем таксиста поздравляем!
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.

Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.
Всегда удачного пути
И только счастья впереди!

***

Город знаешь ты отлично,
За рулем сидишь давно.
Поздравляю с Днем таксиста!
Пусть все будет хорошо!

Жизни легкой и в достатке,
Заработка и добра,
Пассажиров не скандальных,
Счастья, радости всегда!

