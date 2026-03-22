Сегодня, 22 марта, в мире отмечают День тюленя, День безделья и День водных ресурсов. Также можно поздравить с профессиональным праздником знакомых таксистов.

Православная церковь вспоминает священномученика Василия Анкирского. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах этого дня — узнавайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 22 марта 2026 года

В этот день верующие чтят память святого мученика Василия Анкирского, которого в народе называют Василием Теплым. Святой Василий был ревностным проповедником христианской веры и отличался большой мудростью.

Он предсказал гибель императора Юлиана Отступника. За это его схватили и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры.

Исторические источники не дают точного ответа относительно его смерти: по одним данным, он умер от пыток, по другим — его сослали в Иллирию, где он завершил свой земной путь.

Какой сегодня, 22 марта 2026 года, день в Украине

Ежегодно 22 марта в Украине и мире отмечается День таксиста.

Его история берет свое начало в 1907 году, когда на улицах Лондона появились первые кэбы, оснащенные счетчиками для подсчета стоимости поездки. Однако идея платной перевозки пассажиров уходит в еще более глубокие времена: еще во времена Римской империи колесницы, перевозившие людей, имели систему определения стоимости проезда по количеству оборотов колес, а для подсчета использовали камешки.

Работа таксиста — это не просто вождение автомобиля, ведь водитель такси должен в совершенстве знать город, быстро ориентироваться в дороге, находить общий язык с разными людьми, быть готовым к неожиданным ситуациям и уметь устранять мелкие неисправности авто.

Кто празднует день ангела 22 марта 2026 года

Сегодня именины отмечают Василии. Среди девушек и женщин празднуют Василисы, Дарьи, а также Таисии.

Что нельзя делать 24 марта 2026 года

На Василия Теплого не следует обувать старую обувь и срезать цветы, которые успели раскрыться.

Нельзя сплетничать и осуждать других.

Не следует хвастаться и завидовать.

Нельзя отказывать в помощи и грустить.

Не стоит подметать и выносить мусор, стирать, вязать и шить. Даже нельзя пришивать пуговицы.

Что можно делать сегодня

На Василия Теплого древние украинцы проводили ритуалы, которые должны были обеспечить плодородие земли. Кроме того, хозяева тщательно осматривали свои дома, проверяя, не нуждаются ли они в ремонте после зимних холодов.

Согласно народным традициям, в этот день обязательно пекут солнечные калачики, которыми угощают родных, друзей и соседей. Важно оставить часть крошек для птиц — это считается хорошей приметой, приносящей удачу и благополучие.

Святому Василию молятся о духовном очищении, исцелении от тяжелых недугов и укреплении веры. Считается, что он помогает обрести душевный покой и является покровителем всех мужчин, которые носят имя Василий.

Народные приметы на 22 марта 2026 года

Солнце восходит в красноватой дымке — жди богатого урожая.

Если вороны плещутся в воде — впереди потепление.

Мелкие облака покрывают небо — готовьтесь к непогоде.

Теплый день 22 марта — вскоре вернутся скворцы.

Синие облака на небе — к дождю и мягкой погоде.

Рожденные на Василия Теплого имеют способности к ремеслам.

