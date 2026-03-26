Собор архангела Гавриила — церковный праздник, который отмечается сразу после Благовещения.

Он посвящен небесному вестнику, возвестившему Деве Марии о рождении Иисуса Христа.

Когда Собор архангела Гавриила в 2026 году по новому календарю, какие традиции связаны с этим днем и что нельзя делать.

Когда Собор архангела Гавриила в 2026 году

По новоюлианскому календарю, которого придерживается Православная церковь Украины, Собор архангела Гавриила в 2026 году приходится на 26 марта.

Это непереходящий церковный праздник, поэтому его дата остается постоянной и напрямую связана с Благовещением Пресвятой Богородицы, которое ежегодно отмечается 25 марта.

В церковной традиции слово собор означает совместное почитание — в этот день верующие прославляют не только архангела Гавриила, но и все небесное воинство, исполняющее волю Божью.

Собор архангела Гавриила — значение и традиции

Собор архангела Гавриила посвящен почитанию ангела, который неоднократно появляется в Священном Писании как вестник Божьей воли. Именно он принес Марии весть о рождении Спасителя.

В этот день верующие посещают богослужения и молятся архангелу Гавриилу, а также благодарят за добрые вести и просят о защите и правильном жизненном пути.

Кроме того, в своих обращениях упоминают силу слова и важность правды, ведь Гавриил — вестник истины.

В народной традиции этот день воспринимали как продолжение Благовещения — светлый период, когда “открывается небо” для добрых намерений и молитвы.

Народные приметы на Собор архангела Гавриила

С праздником связано несколько распространенных примет, которые передавались из поколения в поколение.

Какая погода в этот день — такой будет и весна.

Если тепло и солнечно — лето будет урожайным.

Дождь или холод предвещают затяжную весну.

Ясное утро — к хорошему году для хозяйства.

Чего нельзя делать на Собор архангела Гавриила

Как и в другие великие церковные дни, в этот праздник также есть определенные ограничения:

нельзя ссориться, ругаться и желать зла;

не стоит заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости;

запрещено отказывать в помощи тем, кто о ней просит;

избегают любых конфликтов и негативных мыслей.

Собор архангела Гавриила — это день покоя, благодарности и внутренней тишины и сосредоточенности.

Что можно делать в этот день

Вместо этого церковь и традиция поощряют молиться и обращаться к архангелу Гавриилу за помощью.

Также следует совершать добрые дела и поддерживать близких, благодарить за полученные благие вести или просить о них.

Этот день следует проводить в мире, без спешки и лишней суеты.

Связанные темы:

