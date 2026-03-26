Сегодня, 26 марта, отмечается сразу два важных для украинцев праздника. Согласно новому православному календарю на этот день приходится Собор архангела Гавриила. Также в эту дату отмечаем День Национальной гвардии Украины.

Какой сегодня церковный праздник — 26 марта 2026 года

26 марта в церковном календаре обозначен как Собор архангела Гавриила. Этот праздник берет начало с древнего события — освящения храма в честь архангела в Константинополе еще в XVII веке.

Гавриил — небесный посланник, связанный с величайшими откровениями: именно он, согласно преданию, передал пророку Моисею знания о сотворении мира, которые легли в основу Книги Бытия.

На иконах архангела обычно изображают как юношу со светлым лицом, в руках он держит цветок или ветку — символы чистоты и божественной миссии.

Какой сегодня, 26 марта 2026 года, день в Украине

В этот день чествуют не только небесного покровителя, но и земных защитников, ведь сегодня отмечается День Национальной гвардии Украины. 26 марта ежегодно посвящаем тем, кто стоит на страже спокойствия и безопасности страны.

Это возможность поблагодарить военных за преданность, мужество и ежедневную службу. Стоит поздравить родных или знакомых гвардейцев и выразить им благодарность — даже простые слова могут согреть в сложное время.

Кто празднует день ангела 26 марта 2026 года

Именины в этот день имеют те, кто носит имена: Василий, Гавриил и Степан, а также Алла, Анна и Лариса. Для них это особая дата и возможность остановиться, помолиться и принять искренние поздравления.

Что нельзя делать 26 марта 2026 года

День, посвященный архангелу, требует особого отношения — избегайте ссор, обид и всего, что приносит негатив. Острые слова и злые мысли лучше оставить в стороне.

Запрещено также заниматься тяжелым трудом — в этот день следует дать отдых телу и душе. Не рекомендуется выбрасывать остатки пищи — лучше помочь тем, кто в этом нуждается. Архангел Гавриил особенно близок к нищим и обездоленным.

Знакомства 26 марта тоже лучше отложить — новые связи, завязанные в этот день, могут оказаться несчастливыми.

Что можно делать сегодня

Этот день лучше всего провести в добрых делах — помочь нуждающимся, поддержать близких, помолиться в храме или дома.

Архангел особенно благосклонен к тем, кто работает искренне и с чистыми помыслами — для таких людей этот день может стать источником силы и вдохновения.

Народные приметы на 26 марта 2026 года

Если день выдался ясным и сухим — осень будет теплой и почти без дождей..

Если на крышах еще лежит снег — холода продержатся минимум месяц.

Ливень — к щедрому грибному лету.

Темное небо и тяжелые облака — к резким погодным изменениям уже в ближайшее время.

