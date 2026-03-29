Накануне Пасхи традиционно встает вопрос об облагораживании могил родных и близких. Посещение кладбища, уборка и почтение памяти является важной частью нашей культуры.

Факты ICTV узнавали у наместника Лавры от ПЦУ, епископа Авраамия, можно ли убирать на кладбище в Вербное воскресенье, когда лучше посетить и убрать могилы и есть ли особые запреты.

Можно ли посещать кладбище в Вербное воскресенье и убирать могилы

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, является одним из является одним из больших праздников в православном календаре. Этот день посвящен радостному событию — встрече Иисуса Христа жителями Иерусалима.

Литургическое богослужение этого дня имеет особое значение, и верующим рекомендуется присутствовать в храме, молиться и освящать вербовые веточки, которые символизируют эти события.

— Запрещается убирать, поскольку это воскресный день и большой праздник — Вход Господень в Иерусалим, — отмечает епископ Авраамий.

По церковным канонам в большие праздники не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, включая уборку. Это время лучше посвятить духовным размышлениям, молитве и общению с Богом.

Почтить память умерших родственников молитвой и зажженной свечой не противоречит церковным установкам. Однако следует помнить о главном смысле этого дня — радость Входа Господня в Иерусалим. Основную уборку лучше отложить на другое, более подходящее время.

Когда нельзя убирать на кладбище перед Пасхой

Кроме Вербного воскресенья, существуют другие периоды, когда уборка на кладбище перед Пасхой считается нежелательной:

Неделя перед Пасхой является временем строгого поста и воспоминаний о последних днях земной жизни, страданиях, смерти и погребении Иисуса Христа. Каждый день этой недели имеет особое значение. Заниматься хозяйственными делами, включая уборку на кладбище, в этот период не рекомендуется. Верующим следует сосредоточиться на духовной подготовке к Пасхе, посещении богослужений и молитве.

Что касается четверга, хотя этот день и называется Чистым, его главный смысл заключается в воспоминании о Тайной Вечере, установлении Таинства Евхаристии и духовном очищении. Хотя в этот день убирают в домах, но посещение кладбища и тяжелый физический труд лучше отложить.

Страстная Пятница — это день скорби и строгого поста, посвященный воспоминаниям о распятии Иисуса Христа.

Великая Суббота — день перед Пасхой, посвященный воспоминаниям о Христе. Хотя приготовления к Пасхе уже начинаются, посещение кладбища с целью уборки лучше перенести.

Когда убирать на кладбище перед Пасхой

Наиболее благоприятным временем для уборки на кладбище перед Пасхой является неделя, предшествующая Вербному воскресенью. Этот период еще не является частью Страстной недели, и верующие имеют больше времени для хозяйственных дел.

— Лучше это делать до Вербного воскресенья, или со следующей недели, до Великого четверга, — отмечает епископ.

Но лучше посещать и убирать могилы после Пасхи, в поминальные дни. Эти дни являются специально отведенными Церковью для почтения памяти умерших.

