Ежегодно за неделю до Пасхи отмечают Вербное воскресенье. В 2026 году праздник для православных верующих приходится на 5 апреля, а на 29 марта — для католиков.

Событие символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали его пальмовыми ветвями. В Украине издавна в этот день освящают вербу, которая является символом весеннего пробуждения природы, очищения и благословения. Сегодня стоит поздравить родных с этим светлым праздником, пожелав им здоровья, благополучия и мира.

Факты ICTV подготовили поздравления с Вербным воскресеньем в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поднять настроение своим близким людям.

Сейчас смотрят

Вербное воскресенье 2026 — поздравления в картинках

Вербна неділя 2025

Вербное воскресенье 2026

Вербна неділя - привітання в листівках

Вербное воскресенье — поздравления в открытках

Картинки з Вербною неділею 2025

Картинки с Вербным воскресеньем 2026

Привітання з Вербною неділею

Поздравления с Вербным воскресеньем

Вербна неділя 2025 - привітання в картинках

Вербное воскресенье 2026 — поздравления в картинках

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

***

С праздником весенним,
С Вербным воскресеньем!
Пусть наполнен будет дом
Счастливым настроеньем.

Прекрасного здоровья,
Любви, тепла и сил,
Чтобы вас и ваших близких
Господь всегда хранил!

***

С Вербным воскресеньем поздравляю,
Всех благ я от души желаю!
Пусть мысли чище станут и светлее,
А люди — искреннее и добрее!

***

Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!

***

С веточкой вербы
Мы праздник встречаем
Счастья и здоровья
Друг другу пожелаем.

Чтобы все печали
Обходили стороной
Чтобы в жизни были
Лишь радость и покой.

***

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.

***

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет в ваш дом покой, благополучие и тепло. Пусть душа расцветает вместе с природой, а вербовая веточка придаст сил и надежды.

***

Вербное воскресенье — это напоминание, что после зимы всегда приходит весна. Желаю вам обновления, гармонии, семейного тепла, мира и веры в сердце. С праздником!

***

Со светлым праздником Вербного воскресенья! Пусть все печали и невзгоды уйдут, а счастье и радость всегда будут в вашем доме. Мирного неба над головой, положительных эмоций, спокойствия и умиротворения. Здоровья крепкого вам и вашим близким!

***

Пусть в этот праздничный день верба очистит от тревог, а добрые слова наполнят душу светом. Желаю вам мира, любви и Божьего благословения!

***

С Вербным воскресеньем вас! Пусть счастье расцветает в каждом уголке вашего дома, а жизнь наполняется добром, надеждой и светом!

***

Читайте также
Можно ли убирать на кладбище в Вербное воскресенье и когда это лучше делать
чи можна прибирати на кладовищі у Вербну неділю

Связанные темы:

Вербна неділя 2026Поздравления с праздникамиЦерковні свята
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.