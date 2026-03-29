Мира и благополучия: лучшие поздравления с Вербным воскресеньем 2026
Ежегодно за неделю до Пасхи отмечают Вербное воскресенье. В 2026 году праздник для православных верующих приходится на 5 апреля, а на 29 марта — для католиков.
Событие символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали его пальмовыми ветвями. В Украине издавна в этот день освящают вербу, которая является символом весеннего пробуждения природы, очищения и благословения. Сегодня стоит поздравить родных с этим светлым праздником, пожелав им здоровья, благополучия и мира.
Факты ICTV подготовили поздравления с Вербным воскресеньем в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поднять настроение своим близким людям.
Вербное воскресенье 2026 — поздравления в картинках
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
***
С праздником весенним,
С Вербным воскресеньем!
Пусть наполнен будет дом
Счастливым настроеньем.
Прекрасного здоровья,
Любви, тепла и сил,
Чтобы вас и ваших близких
Господь всегда хранил!
***
С Вербным воскресеньем поздравляю,
Всех благ я от души желаю!
Пусть мысли чище станут и светлее,
А люди — искреннее и добрее!
***
Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!
Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!
***
С веточкой вербы
Мы праздник встречаем
Счастья и здоровья
Друг другу пожелаем.
Чтобы все печали
Обходили стороной
Чтобы в жизни были
Лишь радость и покой.
***
С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.
***
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе
***
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет в ваш дом покой, благополучие и тепло. Пусть душа расцветает вместе с природой, а вербовая веточка придаст сил и надежды.
***
Вербное воскресенье — это напоминание, что после зимы всегда приходит весна. Желаю вам обновления, гармонии, семейного тепла, мира и веры в сердце. С праздником!
***
Со светлым праздником Вербного воскресенья! Пусть все печали и невзгоды уйдут, а счастье и радость всегда будут в вашем доме. Мирного неба над головой, положительных эмоций, спокойствия и умиротворения. Здоровья крепкого вам и вашим близким!
***
Пусть в этот праздничный день верба очистит от тревог, а добрые слова наполнят душу светом. Желаю вам мира, любви и Божьего благословения!
***
С Вербным воскресеньем вас! Пусть счастье расцветает в каждом уголке вашего дома, а жизнь наполняется добром, надеждой и светом!
***