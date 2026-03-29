Ежегодно за неделю до Пасхи отмечают Вербное воскресенье. В 2026 году праздник для православных верующих приходится на 5 апреля, а на 29 марта — для католиков.

Событие символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали его пальмовыми ветвями. В Украине издавна в этот день освящают вербу, которая является символом весеннего пробуждения природы, очищения и благословения. Сегодня стоит поздравить родных с этим светлым праздником, пожелав им здоровья, благополучия и мира.

Факты ICTV подготовили поздравления с Вербным воскресеньем в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поднять настроение своим близким людям.

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

***

С праздником весенним,

С Вербным воскресеньем!

Пусть наполнен будет дом

Счастливым настроеньем.

Прекрасного здоровья,

Любви, тепла и сил,

Чтобы вас и ваших близких

Господь всегда хранил!

***

С Вербным воскресеньем поздравляю,

Всех благ я от души желаю!

Пусть мысли чище станут и светлее,

А люди — искреннее и добрее!

***

Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нем!

***

С веточкой вербы

Мы праздник встречаем

Счастья и здоровья

Друг другу пожелаем.

Чтобы все печали

Обходили стороной

Чтобы в жизни были

Лишь радость и покой.

***

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

***

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет в ваш дом покой, благополучие и тепло. Пусть душа расцветает вместе с природой, а вербовая веточка придаст сил и надежды.

***

Вербное воскресенье — это напоминание, что после зимы всегда приходит весна. Желаю вам обновления, гармонии, семейного тепла, мира и веры в сердце. С праздником!

***

Со светлым праздником Вербного воскресенья! Пусть все печали и невзгоды уйдут, а счастье и радость всегда будут в вашем доме. Мирного неба над головой, положительных эмоций, спокойствия и умиротворения. Здоровья крепкого вам и вашим близким!

***

Пусть в этот праздничный день верба очистит от тревог, а добрые слова наполнят душу светом. Желаю вам мира, любви и Божьего благословения!

***

С Вербным воскресеньем вас! Пусть счастье расцветает в каждом уголке вашего дома, а жизнь наполняется добром, надеждой и светом!

***

Связанные темы:

